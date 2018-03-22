В Крыму задержали крымского татарина

В Крыму задержали и увезли на допрос в симферопольское управление ФСБ крымскотатарского активиста Наримана Мемедиминова.

Об этом сообщила общественная организация «Крымская солидарность».

Задержание произошло в доме Мемедиминова в селе Холмовка Бахчисарайского района.

Издание «Крым.Реалии» сообщает, что на активиста завели дело по статье 205.2 ч.2 УК России за то, что он в 2014 году как блогер публиковал видео и выставлял их в YouTube.

Статья 205.2 ч. 2 УК России – публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

11 февраля 2016 года в доме Мемединова уже происходил обыск, после чего подконтрольный России Бахчисарайский районный суд 13 июля 2017 года рассматривал административное дело в отношении активиста.

По информации юриста Лили Гемеджи, активиста привлекали к ответственности за якобы участие в несанкционированном митинге 13 апреля 2017 года возле дома Сейдамета Мустафаева, у которого в тот момент проводился обыск. Мемединов тогда освещал ситуацию и вел видеосъемку. Кроме этого, он пытался удерживать людей от реакции на провокации со стороны правоохранительных органов. Однако несмотря на все это, был признан виновным решением суда и оштрафован на 10 тысяч рублей.

«Крым.Реалии»