Жириновский все. Российскому балагану нужны новые клоуны

Новый срок Владимира Путина с большой долей вероятности совпадет с закатом ветерана российской политики – Владимира Жириновского. Без поддержки власти и телевидения партия, взявшаяся ниоткуда, может исчезнуть в никуда.

Не так страшны 5,5%, набранных Жириновским в президентской гонке, — в 1996 году, напомню, он набрал приблизительно столько же – 6%, — сколько печать, которую время поставило на Владимира Вольфовича. Телевидение оказалось его спасательным кругом, но и политическим могильщиком. Все увидели сильно постаревшего и, видимо, не очень здорового человека, исчерпавшего свои политические ходы, оригинальность. Сплошное раздражение, самоцитирование и даже матерщина какая-то защитная, унылая. А за спиной никого… Кто эти люди во главе ЛДПР? Как туда попадают? Если кто-то не из обслуги и родственников вождя, то кого и по какому принципу назначают федеральным политиком от либерал-демократов?

Его 5,5% понятны: зачем голосовать за того, кто хочет омыть сапоги в Индийском океане, когда есть более конкретный лидер, показывающий миру, как наши ракеты прилетят во Флориду? Жириновский растерял сторонников потому, что не изменился сам. Усталый богач, просто не понимающий, как общаться с современностью — таким показал нам его телевизор во время выборов. Жириновский утратил главное, что отличало его от прочих конкурентов в парламентских и президентских гонках. Ведь он едва ли не единственный из партийных лидеров, кто поднялся в политике с самого дна. Он чувствовал низы, люмпенов и на них работал. Назвав партию либерально-демократической, Владимир Вольфович, возможно, был первым политиком, который ясно понял, что российскому населению чужд и либерализм, и демократия с ее свободами и ответственностью.

Неформал перестройки, герой клубов и митингов, где спорили до хрипоты. Там была его первая школа объединений, создания партий и партеек, нащупывания своего избирателя – шовиниста и антикоммуниста, к тому же раненного имперской идеей. Владимир Вольфович не пришел в политику с высоких партийных позиций, его не вытаскивали за шиворот на политическую поверхность, как понравившегося щенка, наконец, он не был ничьим удачным сослуживцем или земляком. Он всегда был Жириновским. И если даже его ЛДПР – продукт КГБ, как многие утверждают, то это уж точно была одна из редких удачных акций этой организации.

Везло ли Жириновскому? Однажды точно и, что самое поразительное, организаторами его везения были вечные оппоненты — коммунисты. Жириновский участвовал еще в первых выборах руководителя России, но так как ЛДПР была партией непарламентской, благословить его могли лишь депутаты. Большинство лидеру ЛДПР обеспечили именно коммунисты, веселившиеся в кулуарах: вот, мол, какого шута горохового мы Ельцину подложили. Но даже оппонируя демократам, Жириновский умел быть верным помощником тех, кому принадлежала власть. Можно вспомнить кризис, когда законодатели не хотели голосовать за кандидатуру Сергея Кириенко на пост премьера. Стоило неуступчивому Ельцину вынести это предложение в третий раз, как все решила благосклонность ЛДПР.

Была ли она вознаграждена — пока истории неизвестно. Но, похоже, все эти годы он был парламентским чемпионом по монетизации законодательного процесса. На моей памяти проговорился Жириновский по этому поводу лишь однажды, назвав на шоу у Владимира Соловьева, посвященном скандальному депутату Митрофанову, сумму в €1 млн,которую тот задолжал ему за попадание в Думу.

ЛДПР, если она нужна Кремлю, может еще долго существовать, но Жириновский исчерпан. Его, конечно, еще будут выпускать кого-нибудь клюнуть или воспеть, но это уже лишь подтанцовки. От этих шуток зал уже устал. Цирку нужны новые клоуны. Но власть и телевизор люди по собственной воле не оставляют. Неужели страна обречена смотреть пьесу «Уход Жириновского» еще не один год?

Виктор Лошак, «Коммерсант FM»