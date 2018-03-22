«Северный поток-2» не остановить

Немецкое правительство инициирует строительство «с нуля» нескольких терминалов СПГ на побережье Северного и Балтийского морей. Данное решение зафиксировано в коалиционном соглашении, подписанном ХДС/ХСС и социал-демократами в феврале. В документе указано, что первый СПГ терминал будет запущен в эксплуатацию уже в 2022 году. Канцлер Ангела Меркель поддерживает «любые инициативы дальнейшей диверсификации газовых поставок, включая поставки из новых регионов и альтернативные маршруты транспортировки», — цитирует Bloomberg Беату Барон, пресс-секретаря немецкого министерства экономики и энергетики.

В этой связи любопытно отметить, что в 2015 году немецкое правительство на встрече «большой семерки» отвергло предложения США и Японии объединить усилия в расширении СПГ-инфраструктуры в Европе. Тогда Германия посчитала, что существующих мощностей норвежских и российских газопроводов, а также планируемого увеличения поставок через «Северный поток-2» будет достаточно, чтобы удовлетворить внутренний спрос на природный газ.

Растущая зависимость от российского газа на фоне ухудшения политических отношений с Кремлем стала для новой коалиции основным мотивом для внесения изменений в национальную энергетическую политику, считает Bloomberg. По информации агентства, немецкое правительство прекратит препятствовать завершению строительства «Северного потока-2», которое намечено на конец 2019 года. Однако, в качестве создания альтернативных маршрутов для импорта газа, окажет максимальную поддержку проектам по строительству СПГ-терминалов.

Залежавшиеся проекты

Первый немецкий СПГ-терминал будет построен в порту Брунсбюттеля, недалеко от Гамбурга. На данный момент несколько немецких компаний заявили о готовности в него инвестировать. Газовая компания FNB GAS имеет утвержденный проект общей стоимостью в 7 млрд евро на строительство в порту терминала и инфраструктуры, необходимой для присоединения к немецкой газотранспортной системе. Изначально срок реализации проекта составлял 10 лет, а стоимость строительства самого терминала оценивалась в 500 млн евро. Проект был рассчитан на перспективу ввиду отсутствия в Германии СПГ-рынка как такового.

Помимо FNB GAS, еще три немецкие компании объявили о намерении построить СПГ- терминал в порту Брунсбюттеля. В январе текущего года Gasunie LNG Holding B.V., Oiltanking GmbH и Vopak LNG Holding B.V. создали совместное предприятие — German LNG Terminal GmbH — с целью построить терминал общей мощностью 5 млрд куб. м в год.

«Наконец будут предприняты шаги по диверсификации поставок газа, — говорит Бернд Бушхольц, министр энергетики федеральной земли Гамбург. — Это экологическое топливо необходимо Гамбургу, нашему региону и Германии в целом. СПГ поможет сократить зависимость Германии от российского импорта».

Также на начальной стадии строительства находится СПГ-терминал возле Дуйсбурга. Проект стоимостью в 500 млн евро разработан и запущен немецкой энегокомпанией RWE AG. До сих пор строительство терминала «шло очень медленными темпами», цитирует Bloomberg представителя правительства земли Шлезвиг-Гольштейн.

В отличие от Германии, остальная Европа активно наращивает импорт через СПГ. По данным Bloomberg New Energy Finance, объем импорта сжиженного газа в 28 странах ЕС за последний год вырос на 22% (период сентябрь 2016 — сентябрь 2017). «Литва — отличный пример целесообразности строительства терминалов, — говорит Тарек Суоки, президент американского разработчика СПГ-проектов Tellurian Inc. — Как только в стране начал работать новый СПГ-терминал, Россия вынуждена была сесть за стол переговоров и пересмотреть цену на газ для Литвы».

Зависимость от «Газпрома»

Однако подобные проекты — дело неблизкого будущего. А пока Германия поставила абсолютный рекорд по ежегодному объему закупленного в России природного газа: 53,4 млрд куб. м в 2017 г., что на 7,2% выше показателей 2016 г. Турция закрепилась на втором месте среди крупнейших потребителей российского газа, увеличив его импорт на -17,3% до 29 млрд куб. м за 2017 г. В общей сложности только четыре крупных потребителя — Италия, Великобритания, Финляндия и Польша — в незначительной степени сократили закупки, подсчитало британское агентство S&P Global Platts, анализируя данные опубликованного в марте годового отчета «Газпрома». Остальные экспортные рынки российского газового монополиста также увеличили объемы потребления.

Зависимость Европы от российского газа будет увеличиваться и в следующие несколько лет, считают в S&P Global Platts, особенно после запланированного на 2019 г. запуска в эксплуатацию двух новых газопроводов (если это таки случится). Пропускная способность «Северного потока-2», напрямую соединяющего Россию и Германию, составляет 55 млрд куб. м в год, газопровода из России в Турцию — «Турецкий поток» — 31,5 млрд куб. м. Этих объемов будет достаточно, считают в «Газпроме», чтобы полностью удовлетворить растущий спрос на природный газ в странах Евросоюза.

Также в России не скрывают, что два новых газопровода позволят полностью прекратить транзит газа через территорию Украины. «Решение Стокгольмского арбитража подтверждает необходимость в альтернативных транспортных маршрутах, — цитирует S&P Global Platts министра энергетики Александра Новака. — Новые газопроводы, включая «Северный поток-2″, сократят транзитные риски».

Бороться и покупать

Увы, популистские правительства центральноевропейских стран все меньше говорят об опасностях, связанных с зависимостью от российских энергоресурсов, и покупают все больше газа у «Газпрома». Так в 2017 г. Чехия увеличила объемы закупаемого у российского монополиста газа на 27,8% до 5,8 млрд куб. м, Венгрия — на 4,7% до 5,8 млрд куб. м, Словакия — 24,4% до 4,6 млрд куб. м, Болгария — на 4,7% до 3,3 млрд куб. м.

Даже три Прибалтийские страны не устояли перед соблазном дешевого российского газа. Латвия увеличила импорт на 36%, Эстония — на 34,6%. Литва, имеющая доступ к рынку сниженного газа (терминал СПГ в Клайпеде), закупила у России в прошлом году на 59,5% газа больше, чем в 2016 г. У Lietuvos Energija действовал однолетний контракт на покупку газа у «Газпрома», который литовская госкомпания решила пролонгировать и на текущий год.

Польше, единственной среди стран Восточной и Центральной Европы, удалось сократить импорт российского газа в прошлом году: на 5,4% до 10,5 млрд м3. В Варшаве все еще придерживаются планов ко времени окончания действия контракта с «Газпромом» в 2022 г. полностью заменить российский импорт поставками газа из Норвегии и сжиженного газа из США. Впрочем, как отмечает S&P Global Platts, польское правительство не исключает возможности продолжения закупок российского газа и после 2022 г., при условии приемлемой цены.

В марте прошлого года «Газпром» предложил восьмерке стран новые, более выгодные по мнению российского монополиста, условия поставок, но предложения были отвергнуты. «Новые предложения, выдвинутые «Газпромом», не достаточны для компенсации негативного влияния российской компании на уровень конкуренции на рынках Центральной Европы, включая Польшу», — цитирует S&P Global Platts заявление руководства польской PGNiG, крупнейшего потребителя российского газа в регионе. Не исключено, что «Газпром» предпримет повторную попытку переубедить центральноевропейские правительства не давать ход расследованию Еврокомиссии.

19 марта Ангела Меркель побывала с однодневным визитом в Варшаве. Естественно, обсуждался и газовый вопрос — на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой. «Да, мы вели дискуссию о «Северном потоке-2″, и остались на своих позициях. Немцы имеют один аргумент, который постоянно повторяют, что это — коммерческий проект. Мы не соглашаемся с такой позицией, поскольку даже если его строят частные компании, то его последствия имеют геополитический характер, которые являются очень неблагоприятными для нашей части Европы», — прокомментировал результаты переговоров министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский. Таким образом, Меркель рассчитывает не просто покупать больше российского газа, но и после строительства СПГ-терминалов усилить немецкую переговорную позицию, чтобы давить на «Газпром» предложением о снижении цены. И перспектива достройки СП-2 становится все более вероятной.

Согласно прогнозам Eurogas, объем импортного природного газа в ЕС к 2030 г. составит 73% от общего объема потребления данного энергоресурса. Новая СПГ-инфраструктура Германии, которая будет создана к этому времени, не изменит данный баланс, но либо значительно сократит в нем долю российского газа, либо сделает его еще более дешевым.

Роман Брыль, «Деловая столица»