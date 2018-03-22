Регламентный комитет поддержал представление ГПУ об аресте Савченко

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента поддержал представления Генпрокуратуры на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко

Это решение регламентный комитет Рады принял сегодня на заседании.

Регламентный комитет дал согласие на снятие депутатской неприкосновенности с Савченко.

«Представление о даче согласия о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Надежды Савченко мотивированно и достаточно обоснованное», — сказал глава комитета Павел Пинзеник.

Также участники комитета поддержали представление ГПУ о предоставлении согласия на задержание и арест Савченко.

Этот вывод комитет направляет председателю Верховной Рады Андрею Парубию для рассмотрения в парламенте.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 15 марта в парламенте заявил о наличии у следствия неопровержимых доказательств того, что Надежда Савченко лично планировала теракт в ВР. В частности, по его словам, Савченко хотела использовать две гранаты для подрыва правительственной ложи, с помощью минометов обвалить купол ВР, а людей расстреляли бы из автоматов.

В тот же день генпрокурор направил в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности Савченко.

«ДС»