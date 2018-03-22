У Медведчука назвали провокацией заявления генпрокурора Луценко

После выступления Луценко в Верховной Раде общественное движение Медведчука выпустило заявление в котором обвинило генпрокурора в манипуляции общественным сознанием.

В общественном движении «Украинский выбор – право народа» расценивают как провокацию и манипуляцию попытку связать дело «Савченко-Рубана» с этим движением и его лидером Виктором Медведчуком. Об этом говорится в заявлении опубликованном движением, передает «Украинская Правда».

«Манипулятивная попытка власти провести связь между общественным движением «Украинский выбор – право народа» и делом «Савченко-Рубана» свидетельствует о том, что в Украине реализуется сценарий «партии войны», – говорится в заявлении.

Так в движении отреагировали на слова генпрокурор Юрий Луценко, что задержание Рубана и представление на арест Савченко – только начало, а правоохранители догадываются, кто является «их кукловодом».

«Мы догадываемся, кто это кукловод, слышим здесь лозунги так называемого» Украинского выбора «(головой «Украинский выбор» является политик, экс-нардеп и кум Путина Виктор Медведчук, – ред.). Мы только что слышали не один раз в речах нардепа – субъекта моего представления – о вооруженный переворот на Майдане, об олигархах, о Порошенко, который развязал войну, – все это уже мы слышали в Симферополе, Луганске и Донецке», – сказал генпрокурор.

В движении также заявили о политическом давлении, который «преследует единственную цель: дискредитировать, устранить»Украинский выбор».

Как известно, как известно, 22 марта Верховная Рада разрешила арестовать Савченко.

Позже следователи СБУ задержали нардепа Надежду Савченко прямо в помещении Верховной Рады.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление о ней.

Луценко также заявил, что к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.

«Украинская Правда»