Украина постоит новые дороги

В Украине принята программа дорожного строительства и капитального ремонта существующих дорог. На дорожное строительство Кабмин Украины выделяет почти 300 млрд гривен.

Кабинет министров утвердил Государственную целевую экономическую программу развития автодорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 марта, передает «Экономическая Правда».

Общий объем финансирования программы составляет 298,349 млрд гривен, из которых 178 млрд гривен – за счет Государственного дорожного фонда, 113,8 млрд гривен – за счет других источников.

Представляя программу на заседании правительства, глава «Укравтодора» Славомир Новак заявил, что за пять лет планируется объединить хорошими автодорогами все областные центры страны.

«Сразу хочу отметить: мы планируем постепенно уходить от текущих средних ремонтов и осуществлять капитальный ремонт, реконструкцию и новое строительство», – сказал он.

По словам Новака, к концу 2022 года в Украине может быть отремонтирована половина общей сети дорог государственного значения – около 20 тысяч километров.

«Кроме того, планируется, что с 2020 года ямочный ремонт будет только аварийным и станет исключением, а текущий средний уйдет в историю. В целом за пять лет основные ремонтные работы будут осуществлены по основным международным направлениям», – добавил Новак.

Глава «Укравтодора» также сообщил, что ввиду экономии средств по кредитам Европейского банка реконструкции и развития он предложил международным партнерам продолжить ремонт трассы Киев – Одесса от Белой Церкви (Киевская области) до границы с Черкасской областью в рамках существующих кредитных линий.

«Дальнейшие работы на этой дороге будем проводить за счет новых кредитных линий», – сказал Новак.

В целом он подчеркнул, что 1 евро, инвестированный в развитие дорог, дает 2,5 евро в ВВП.

Таким образом, реализация Государственной целевой экономической программы развития автодорог общего пользования госзначения на 2018-2022 годы должна принести более чем на 800 млрд гривен роста ВВП.

«Хочу посмотреть в глаза министру финансов и убедить его в том, что инвестиция в развитие дорог – это лучшая инвестиция в развитие экономики страны», – резюмировал Новак.

«Экономическая Правда»