Подание челобитной. Путин делает Собчак переговорщиком по Крыму

Свое яркое участие в российской президентской гонке с заранее известным результатом либеральный кандидат против всех Ксения Собчак завершила, как и должно системному российскому оппозиционеру, – поданием челобитной царю.

На встрече переизбранного Путина со своими конкурентами на президентских выборах Ксения Анатольевна передала Владимиру Владимировичу список из 16 человек, которых оппозиционерка считает политическими заключенными и которых, по ее мнению, Путин мог бы великодушно помиловать. О том, что содержится в поданной Путину челобитной и какие последствия несет этот акт, разбирался на страницах «Деловой Столицы» Тарас Клочко.

Пресс-секретарь Собчак описала произошедшее несколько иными, заметно более оппозиционными словами. Ксения Анатольевна, дескать, «потребовала освободить» политзаключенных, поскольку без этого идти на встречу с Путиным не было никакого смысла. Между «потребовать» и «попросить» разница, конечно, достаточно большая, но всех свидетелей происходящего хорошая мина пресс-секретаря Собчак не должна вводить в заблуждение.

То, как была обставлена встреча Путина с «лузерами», красноречивее всех пресс-секретарей свидетельствует, кто самодержец, а кто его холопы. Как, собственно, и ответ пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова в том ключе, что президент поручил администрации «поработать» над полученным документом, что в переводе на современный русский означает: какова царя-батюшки монаршья воля, так оно и будет, соблаговолит помиловать – помилует, не соблаговолит – не ваше дело, а может и запамятует в хлопотах державных…

Собственно, свои челобитные вновь избранному царю подавала не только Собчак. Еще один бывший кандидат Борис Титов, например, передал Путину список скрывающихся в Лондоне предпринимателей, кротко просящих о помиловании. То ли по березкам соскучились, то ли очередной понюшки «Новичка» опасаются…

Как бы то ни было, встреча Путина с кандидатами лишний раз подчеркнула, что на российских выборах не просто не было никакой соревновательности, но и быть не может. Кандидаты хорошо сыграли свою роль и получили право на высочайшую аудиенцию, можно даже челобитную подать. Глядишь, царь-батюшка не велит казнить…

Однако нас в этой истории больше всего интересует список от Собчак. По той простой причине, что в число 16-ти попали два украинских заложника – Олег Сенцов и Александр Кольченко. И высокомерное песковское «поручил своей администрации проработать» – это новая надежда, что еще хотя бы два украинца вырвутся из путинских застенков. Надежда эта не совсем беспочвенна.

Владимир Владимирович вполне может решить, что перед домашним чемпионатом мира по футболу ему может быть выгодно немножечко побыть гуманистом, как это уже было перед Олимпиадой в Сочи. Тогда, напомним, Путин освободил и своего давнего врага Михаила Ходорковского, и оскорбительниц чувств верующих из группы Pussy Riot.

Собчак как женщина проницательная это прекрасно понимает, а может даже кое-что знает, не зря ведь ее многие считают проектом Кремля. И если по «списку Собчак» Путин кого-то помилует (или даже весь список) для Ксении Анатольевны это будет окончательным пропуском в системную российскую оппозицию, причем на роль самого влиятельного российского либерала, через которого с российским президентом можно немножко поторговаться. Что особенно важно, такую роль Собчак будет играть не только во внутренней российской политике, но и во внешней.

Ксения Анатольевна, как известно, очень неплохо может ретранслировать на Запад нужные Путину месседжи на понятном и приемлемом для западных элит языке. Как оппозиционер, либерал, женщина, защитница геев и других угнетенных меньшинств Собчак может не только говорить то, что путинскому чиновнику не позволено, но и быть услышанной и воспринятой.

А если она станет еще и освободительницей политзаключенных, то Запад просто не будет иметь права не прислушиваться к мнению Ксении Анатольевны, например, о том, что Крым хоть и аннексирован незаконно, но люди там все русские, а потому вопрос можно решить новым «честным» референдумом.

Кстати о Крыме, появление украинцев крымчан Сенцова и Кольченко в «списке Собчак» – отдельный и небезынтересный нюанс. Как известно, этими двумя фамилиями список украинцев, попавших в застенки Путина явно не ограничивается. Есть еще Николай Карпюк, Станислав Клых, Роман Сущенко и многие другие.

Что же касается «списка Собчак», то все остальные его фигуранты сплошь россияне. Тут и участники «дела 26 марта», и бывший сотрудник ЮКОСА Алексей Пичугин, осужденный за убийство, и брат Алексея Навального, и осужденный за хранение наркотиков член КПРФ Сергей Резников. В общем, компания разношерстная и не во всем Сенцову и Кольченко приятная.

И если (а все мы на это надеемся) Путин все-таки решит освободить Сенцова и Кольченко, то в этом, во-первых, будет крайне малой заслуга лично Собчак, а во-вторых, само попадание двух украинцев в ее список уже попытка ненавязчиво напомнить всему миру, что «Крым их». Не забывайте, что и Сенцова и Кольченко российское государство официально считает своими гражданами, полученными «в нагрузку» с оккупированным Крымом, их личного мнения, естественно, не спрося.

Так что и для либерала Собчак, и для совсем не либерала Путина все попавшие в список свои, соотечественники, и миловать Сенцова и Кольченко Путин, если и соблаговолит, то как своих родных холопов, а не граждан иностранного государства.

Тарас Клочко, «Деловая Столица»