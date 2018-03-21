Трампа привела в ярость опубликованная рекомендация не поздравлять Путина с победой

В Белом Доме произошла утечка информации, и в распоряжении мас-медиа оказались рекомендации советников Трампа не поздравлять российского нацлидера с победой на президентских выборах.

Президент США Дональд Трамп разозлился из-за того, что в масс-медиа быстро просочилась информация о том, что советники по национальной безопасности рекомендовали ему не поздравлять Владимира Путина с переизбранием на посту президента России. Об этом сообщает «CNN» со ссылкой на источник, близкий к президенту.

Источник рассказал, что разъяренный Трамп во вторник вечером спрашивал своих помощников и внешних консультантов о том, кто, по их мнению, причастен к утечке информации.

Отмечается, что лишь небольшая группа сотрудников имеет доступ к этим материалам и могла знать, что было написано в информационных инструкциях по поводу звонка Путину.

В Белом доме сообщили, что глава аппарата Джон Келли также возмущен тем, что конфиденциальный брифинг президента стал достоянием общественности.

Напомним, американские масс-медиа утверждают, что советники президента США рекомендовали Дональду Трампу не поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

По данным источников, Трампу перед звонком передали информационные материалы, где большими буквами было написано: «Не поздравлять».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что звонил президенту России Владимиру Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах и предложить встретиться.

«CNN»