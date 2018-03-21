В России уволили радиоведущую назвавшую в эфире избирателей Путина «приматами»

На Камчатке радиоведущая назвала электорат Путина «приматами» и потеряла работу. Гендиректор радиостанции назвал инцидент «внутренним делом редакции».

На Камчатке руководство радиостанции отстранило от эфира ведущую Росину Буданс за высказывания о прошедших выборах президента России. Об этом сообщает «Камчатка-Информ».

Запись краткого комментария радиоведущей, который она сделала 19 марта в дневном эфире, активно распространяется и обсуждается в соцсетях.

«Балаган, конечно, завершен, и кто купил селедочку на избирательном участке и водочку в магазине за углом, наверняка сегодня радостно празднует. Стабильность. Так кажется вы это называете? Стабильно отстойная жизнь в стране, полной энергетических и других ресурсов, стране, где политики строят себе замки за рубежом, а пенсионеры умирают от голода и холода, инвалиды не могут выйти на улицу, а работники социально-значимых профессий едва сводят концы с концами. Такая стабильность восторжествовала. А вот у меня в последнее время все чаще складывается впечатление, что я живу в стране, где 74% граждан – это приматы. Отдельный привет, кстати, тем, кто у нас на Камчатке делал сказочно красивые вбросы в избирательные урны. Как вам по ночам спится, друзья, стабильно?», – сказала ведущая.

20 марта Буданс отстранили от эфира. Сама радиоведущая удивлена таким решением руководства и вниманию, которое уделили пользователи соцсетей ее комментарию.

«Я очень редко говорю о политике, только когда меня это сильно волнует. Я просто сказала то, что думала. И последовала какая-то бурная реакция, какие-то звонки из правительства, отстранение от эфира. Переворачивают мои слова, крутят новые смыслы вокруг одной фразы. Все этот так в духе нашего времени и так нелепо», – сказала она.

Гендиректор радиостанции Виталий Ким подтвердил, что эта сотрудница действительно отстранена от эфира «до выяснения обстоятельств» и назвал инцидент «внутренним делом редакции».

Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента. Победу на них одержал действующий президент Владимир Путин, набравший 76,66 % голосов при явке в 67,49 %.

«Камчатка-Информ»