Президент Украины Порошенко назвал сроки вступления страны в НАТО

Украина в ближайшее десятилетие намерена стать полноправным членом Североатлантического альянса. По мнению президента НАТО есть чему поучится у Украины.

Президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшие десять лет Украина планирует стать членом Североатлантического альянса. Об этом он сказал в интервью изданию «Hamburger Abendblatt».

По его словам, Украина хочет быстро присоединиться к НАТО.

«Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель – в следующем десятилетии стать членом Альянса», – сказал Порошенко.

От добавил, что вместе с Украиной Североатлантический альянс стал бы сильнее и эффективнее, а государства НАТО могли бы поучиться в Украины, как противостоять России.

Комментируя аннексию Крыма, украинский президент сказал, что сегодня Россия разрушила систему международного порядка после Второй мировой войны и поэтому для системы глобальной безопасности «не существует альтернативы сильному НАТО».

Порошенко отметил, что после предоставления Украине статуса «страны-аспиранта», теперь нужен план действий для получения полного членства в НАТО.

«Мы хотим получить этот план действий до конца 2019 года», – сказал он.

Президент добавил, что Украина стремится «как можно быстрее» выполнить все требования для членства в НАТО и ЕС.

Ранее НАТО признало за Украиной статус «страны-аспиранта».

«Hamburger Abendblatt»