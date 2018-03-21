Сразу после выборов в России начали закручивать гайки

Указ о военных сборах военнослужащих запаса, вынесение поспешных решений и приговоров с судах и «финишная прямая» в бодании ФСБ с Telegram.

Стоило пройти выборам президента, как началось закручивание гаек. В первый день после выборов – указ о военных сборах запасников, чтобы забрать у человека до двух месяцев жизни, убить в нем желание отвечать за себя, сегодня – очередной виток взаимоотношений ФСБ и Telegram, который не трогали в период президентской гонки, чтобы не нагнетать. Сегодня Верховный суд отклонил иск Telegram Messenger LLP к ФСБ, а уже через несколько часов Роскомнадзор выдал новое предписание, в течение 15 дней выдать ключи шифрования спецслужбе, сообщает Telegram-канал «Спутник Протеста».

Павел Дуров оперативно ответил, что ценит человеческую свободу выше безопасности под внимательным взором Большого брата, поэтому никаких ключей ФСБ не получит. Пока что, СОРМ-2 не мониторит сообщения в телеграме, Паша стоит на защите тайны нашей переписки, но против тупого веса государства мало какая организация может устоять, поэтому рекомендуем все таки запастись VPN-ами в ближайшую пару недель, мало ли, надоест силовикам с телеграмом бодаться,

Роскомнадзору надоест вручную экстремистские материалы отсматривать, заблокируют в стране Telegram и будете в ТамТаме куковать, его-то Усмановские от внимательных глаз не скрывают. А вскоре, такими темпами, вообще в интернет выходить будете через две ступеньки VPN, одна где-нибудь в Казахстане (не будут же у нас блокировать трафик с Таможенным союзом, ну и заодно интернет-отрасль у соседей поднять-то надо!), а другая уже в нормальной стране, где считаются с мнением граждан.

А пока государство наше стремится стать почетным членом клуба “у меня большие яйца и я заблокировал телеграм на своей территории”, вместе с Ираном и Китаем.

Telegram-канал «Спутник Протеста»