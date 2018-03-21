США обвинили Россию в уничтожении рейса MH17 еще до падения самолета, – МИД России

Российский дипломат заявил, что расследование катастрофы MH17 «зашло в тупик», а Россию «не пригласили расследовать это преступление». Он так же подчеркнул, что в США известно, кто сбил Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

В МИД РФ заявили, что США обвинили Россию в атаке на Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, еще «до падения самолета». Как передает собственный корреспондент «УНИАН» в Москве, об этом на брифинге для аккредитованных в России послов сказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

«Обвинили Россию до того, как Boeing упал. Это доподлинно подтверждено», – подчеркнул Ермаков.

По его словам, в США «все записано», поскольку там «висел американский спутник», который четко зафиксировал, кто сбил Boeing. Как считает Ермаков, расследование зашло в тупик, и «все замолчали», а Россию «не пригласили расследовать это преступление».

По его словам, обвинения со стороны Запада в адрес России «слышали много раз», и это уже «совершенно не волнует».

Справка «Гуляй Поля»: Boeing был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах катастрофы. Установлено, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук» российского производства.

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским ЗРК «Бук», ввезенным в Украину из РФ. Место пуска ракеты – поселок Первомайское, находящийся под контролем пророссийских террористов.

В круг подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек. Уголовным расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Страны – участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов. 7 июля 2017 года Украина и Нидерланды подписали соглашение о создании правовых оснований для рассмотрения дела о катастрофе.

«УНИАН»