По заявлению начальник войск РХБЗ Минобороны России Кириллов – отравляющее вещество мог получить любой, кто получил образование на химическом факультете университета.

Создатели отправляющего вещества «Новичок», которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, могли использовать для синтеза яда формулу, обнародованную работавшим в СССР и перебравшимся в США химиком Вилом Мирзаяновым. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России Игорь Кириллов, передает «РБК».

«Российская Федерация рассматривает факт открытой публикации Мирзаяновым в своей книге формул так называемых отравляющих веществ и процессов их синтеза как акт пособничества терроризму», – сказал Кириллов брифинге для иностранных диппредставителей.

По его словам, при наличии раскрытой Мирзаяновым формулы и необходимого оборудования боевое отравляющее вещество мог бы «без особого труда» получить любой, кто получил образование на химическом факультете университета.

В связи с этим, по мнению Кириллова, все вопросы о существовании «Новичка» необходимо задавать Мирзаянову.

«Который работает на правительство США, и именно он указывает, что «Новичок» является сильнодействующим боевым отравляющим веществом. Россия не имеет к этому никакого отношения», – подчеркнул Кириллов.

Мирзаянов назвал обвинения со стороны министерства «глупостью».

«Террористы в горах и в Сирии, а я – пенсионер», – сказал он.

Химик также заявил, что опубликованная им формула «бесполезна», так как в тексте не указан промотор реакции – вещество, добавляемое к катализатору для улучшения его свойств. По словам Мирзаянова, без специальных знаний вещество синтезировать не удастся.

«Террористы это знают и не будут этим заниматься, так как знают, что погибнут, поэтому они стараются пользоваться обычной взрывчаткой», – добавил он.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в городе Солсбери. Премьер Британии Тереза Мэй назвала «весьма вероятной» причастность России к отравлению Скрипаля боевым отравляющим веществом «Новичок». Российские власти объяснений по «Новичку» так и не дали. Однако заявляли об «украинском следе» вещества, о том, что «Новичок» делали в Великобритании, США, Чехии и Швеции, а хранили в странах Балтии.

Кроме того, в МИД РФ заявили, что британские власти «срежиссировали» отравление Скрипаля.

«РБК»