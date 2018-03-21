«Газпром» собирается судится с Украиной из-за наложенного на него штрафа

«Газпром» готовит иск в международный арбитраж собираясь оспорить наложенные на него в Украине штраф. Так же в компании считают незаконным арест своего имущества в Украине.

Российский «Газпром» готовит иск в международный арбитраж в связи со штрафом Антимонопольного комитета Украины на сумму 172 миллиарда гривен. Об этом сообщает «РБК».

Согласно сообщению «Газпрома», «появившиеся сообщения о взыскании Украиной с «Газпрома» денежных средств говорят о продолжении попыток незаконного изъятия имущества «Газпрома» под видом исполнения решения Антимонопольного комитета Украины 2016 года о наложении штрафа».

«Газпром» не признает правомерность наложения штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав, в том числе гарантированных российско-украинским межправительственным Соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27.11.1998 года», – говорится в сообщении российской компании.

«Газпром» ранее уже направил Украине уведомление о нарушении украинской стороной своих обязательств по защите инвестиций и в настоящее время готовит соответствующий иск для обращения в международный арбитраж», – отмечает управление информации «Газпрома».

Напомним, 20 марта министр юстиции Павел Петренко заявил, что все средства российского «Газпрома», которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет.

«РБК»