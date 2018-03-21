Суд по делу о госизмене Януковича отказался допросить Штайнмайера и Сикорского

Оболонский районный суд Киева отказал защите бывшего президента Виктора Януковича в допросе ряда европейских политиков, в том числе нынешнего президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Кроме того, суд отказался допросить бывшего министра иностранных дел Польши Родислава Сикорского, первого вице-президента Еврокомиссии Кэтрин Эштон и других европейских политиков и послов. Об этом сообщает «УНН».

«Суд, посовещавшись на месте, постановил: в удовлетворении ходатайства стороне защиты отказать, поскольку стороной защиты не представлено подтверждение, что Родислав Сикорский не имеет дипломатического иммунитета и не предоставлен суду адрес его пребывания», – огласил решение председательствующий в судебном процессе судья Владислав Девятко.

Отказ в допросе других других политиков дан с аналогичной формулировкой.

В своем ходатайстве сторона защиты поясняла, что перечисленные им лица были свидетелями переговоров Януковича с лидерами оппозиции в 2014 г., а также часть из них выступала гарантами выполнения заключенных 21 февраля 2014 г. сделок и вела переговоры с украинскими властями во время аннексии Россией АР Крым, поэтому должны предоставить в украинском суде показания.

Напомним, ранее суд отказал в повторном допросе президента Петра Порошенко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Однако судья дал согласие на допрос экс-премьера Николая Азарова.

«УНН»