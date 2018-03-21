Главу российско МИД Лаврова отправят на пенсию, – РосСМИ

По данным информированных источников глава МИД России Лавров не войдет в состав нового российского правительства. Однако официально эту информацию пока не подтвердили.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не войдет в состав нового правительства России. Об этом пишет RTVI со ссылкой на несколько источников, близких к МИД.

Отмечается, что глава МИД России на протяжении нескольких лет хотел оставить должность, но по настоятельной просьбе Путина, он доработал до президентских выборов.

По словам одного из сотрудников ведомства, сейчас на Смоленской площади все ждут объявления нового состава правительства.

Однако официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что не знает, останется Лавров на своем посту.

По информации источников, близких к Лаврова, он, скорее всего, не пойдет на пенсию, а займет почетную должность, например, в Совете безопасности России.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информацию об уходе Лаврова «спекуляциями», предложив не обращать на них внимание и просто поздравить министра с днем рождения. Об этом сообщили РИА «Новости».

«Давайте поздравим Сергея Викторовича с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции!» – сказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В среду Сергею Лаврову исполнилось 68 лет. Свой день рождения он встретил в Токио, где находится с визитом. Утром он провел переговоры с японским коллегой, который преподнес ему праздничный торт в форме футбольного мяча.

РИА Новости https://ria.ru/politics/20180321/1516942135.html

«RTVI»