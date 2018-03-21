В России считают «абсурдным» отсутствие британского посла на брифинге МИД России

В Кремле «искренне недоумевают» по поводу отказа посла Британии от посещения мероприятия устроенного МИДом России для всех иностранных послов в России.

В Кремле заявили, что отсутствие представителя Великобритании на брифинге МИД для иностранных послов свидетельствует о нежелании услышать ответы РФ на поставленные Лондоном вопросы по делу отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «ТАСС».

«Не могу удержаться, чтобы не сказать, что наверное это еще одно красноречивое проявление абсурдной ситуации, когда задаются вопросы и демонстрируется нежелание услышать какие-то ответы», – сказал он.

Напомним, посол Великобритании отказался от встречи, которую организует МИД России, чтобы объяснить свою точку зрения на ситуацию с отравлением бывшего двойного агента в Британии.

Как известно, Москва пригласила всех послов в России на встречу с экспертами Министерства иностранных дел РФ, которые должны представить мнение России об отравлении бывшего двойного агента в Британии.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что встреча в среду станет возможностью выразить позицию России официальным представителям иностранных государств.

«ТАСС»