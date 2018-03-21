Что скрывают слова поддержки Украины западными партнерами?

За последний месяц со стороны диппредставителей Запада был дан ряд подбадривающих, на первый взгляд, сигналов для действующей власти. Но есть ли оборотная сторона в этих посланиях…

За месяц, прошедший после четвертой годовщины трагических событий на Майдане, со стороны дипломатов высокого ранга западных стран прозвучала серия позитивных характеристик реформам, которые проводятся в Украине. Один за другим в Киев были направлены сигналы, на первый взгляд, подбадривающие, действующую власть. Антон Печенкин на страницах «Фокуса» разбирался, есть ли ложка дегтя в дозированных порциях дипломатического меда.

Разберемся, насколько искренне в европейских и американских столицах радуются успехам Киева, и каких размеров ложка дегтя в этих, нужно признать, сильно дозированных порциях меда.

В понедельник, 19 марта, в Брюсселе состоялась встреча тринадцати министров иностранных дел стран ЕС (Великобритании, Дании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии). Среди прочего, предметом обсуждения стал документ, переданный главе украинского МИДа Павлу Климкину, с изложением совместного видения ситуации с реформами в нашей стране. Ряд месседжей этого неофициального послания, опубликованного «Европейской правдой», стал предметом дебатов в украинском информационном пространстве. Хотя документ и не имеет высокого дипломатического статуса, он все-таки несет в себе несколько важных сигналов украинской власти и обществу.

Общий тон резолюции – весьма одобрительный. Отмечается, что, несмотря на вооруженную агрессию РФ, за четыре года власти Украины добились серьезных успехов в реформировании и обеспечении прозрачности, в первую очередь – в энергетике, банковской сфере, госзакупках и децентрализации управления. Однако, как отмечается, этого недостаточно, так как сохраняется вероятность отката на прежние позиции. Ответственность за возможный нежелательный вариант развития событий полностью возлагается на украинскую власть, Европа со своей стороны только высказывает заинтересованность и готовность помочь.

И здесь начинается самое важное. Европейские дипломаты прошлись по основным болевым точкам украинских властей – «провисанию» пенсионной, образовательной и медицинской реформ и росту популярности популистов, выступающих против евроинтеграционного курса в принципе. Утвержденные на протяжении парламентской «осени реформ» законопроекты не имплементированы до конца и вызывают серьезный раздрай в обществе, что прекрасно видят на Западе. Министры прямо указывают, что сомневаются в перспективах переизбрания первых лиц украинской власти в следующем году.

По мнению европейских дипломатов, обеспечить «точку невозврата» можно только через продолжение антикоррупционной реформы, а именно благодаря началу работы антикоррупционного суда (с учетом рекомендаций Венецианской комиссии). Именно это (как и «обеспечение прозрачного и эффективного корпоративного управления госпредприятиями», проще говоря – приватизация) должно обеспечить приток инвестиций с Запада и экономический рост, без которого положение постмайданных властей остается нестабильным.

В документе указан и дедлайн: официальному Киеву надлежит управиться с «домашним заданием» до 27 июня, когда в Копенгагене состоится ежегодная конференция по реформам в Украине.

Министры напоминают, что, кроме перспективы роста инвестиций, не стоит забывать о 200 миллионах евро безвозмездной финансовой помощи, ежегодно выделяемой Еврокомиссией нашей стране. В документе отдельно подчеркивается намерение «усилить зависимость помощи ЕС от условий, стимулирующих реальный прогресс реформ в ключевых сферах».

Кроме этого, в резолютивной части послания указан и ряд других резонансных моментов. Двусмысленно звучит фраза, что Европа будет «избегать создания платформы для популистов, даже если те взяли на вооружение реформистские и антикоррупционные лозунги». Какие именно политические партии имеются в виду – не говорится.

Судя по всему, этот фрагмент – своего рода пас правящей команде от западных партнеров, с оглядкой на явные проблемы с рейтингом популярности. Идет ли речь об угрозе пророссийского реванша, деятельности сподвижников Михеила Саакашвили, или незаконченном сюжете с кровавыми «планами Савченко» – тезис об особых отношениях действующей власти с Западом будет, безусловно, использоваться в политической борьбе.

Однако, вполне в духе этого послания, чередующего комплименты и указания на слабые места украинских визави, в документе напоследок упоминается еще одна горькая пилюля, которую должен принять Киев – завершение реформы избирательного законодательства (законопроект застрял в Верховной Раде после первого чтения с огромным количеством поправок) и смягчение электронного декларирования для общественников-антикоррупционеров.

Тезисы послания тринадцати министров перекликаются с рядом высоких заявлений, прозвучавших за последний месяц, в первую очередь – статьи главы МИД Дании Андерса Самуэльсена для «Европейской правды» и заявлении Госдепа США в лице пресс-секретаря Хизер Нойерт, опубликованных 20 февраля к годовщине расстрелов на Майдана. В обоих сообщениях, наряду с похвалой успехам, достигнутым за четыре года, указывается на обязанность украинских властей выполнить требования Евромайдана, в первую очередь связанные с решительной антикоррупционной реформой.

Датский министр, как представитель принимающей стороны июньской конференции по реформам в Украине, детально «прошелся по пунктам» – заметно, что именно он сыграл ключевую роль в оформлении рассмотренного нами выше послания министров ЕС Киеву.

Довольно симптоматичным в плане похвал и требований Запада в адрес Украины стал конфуз с недипломатическим высказыванием представителя ЕС Хьюга Мингарелли об идиотах, не замечающих реформ в Украине.

23 февраля было опубликовано его заявление об итогах имплементации Соглашения об ассоциации в 2017 году. «Я не буду перечислять список реформ, воплощенных в очень тяжелых условиях, но если вы их не видите – вы либо идиоты, либо люди с очень ограниченной точкой зрения», – цитировали тогда дипломата украинские СМИ. Однако уже 1 марта Мингарелли открестился от такой формулировки, посетовав на неправильный перевод. «Вопрос в том, что вы должны существенно ускориться. Реформы нужно делать быстрее, чтобы доказать молодым украинцам, что у них есть будущее в Украине», – подчеркнул дипломат.

7 марта было опубликовано заявление «Американской сети друзей Украины» – клуба экс-послов США в нашей стране и экспертов-международников – со схожим посылом.

«Украина добилась большего в реформировании целого ряда сфер за последние четыре года, чем за предыдущие два десятилетия», – начинают «друзья Украины», тут же сетуя на «всепроникающую и устойчивую коррупцию в государственном и частном секторах».

Ключевой вывод послания тот же, что проходит красной нитью через все заявления западных партнеров на протяжении последнего времени, – необходимость создания независимого антикоррупционного суда (АКС), реформы Национального агентства по противодействию коррупции, отмены декларирования для антикоррупционных НГО. К этому маститые американские дипломаты добавляют ограничение депутатской неприкосновенности.

Сладкой пилюлей для Киева стало новость о решении Еврокомиссии 9 марта предоставить макроэкономическую помощь в один миллиард евро. Особая своевременность этого известия в том, что переговоры с Международным валютным фондом об очередном транше в рамках действующей программы кредитования зашли в тупик.

Кроме повторения требования о запуске АКС «по лекалам» Венецианской комиссии, МВФ настаивает и на рыночном регулировании цены на газ для населения (во избежание выстраивания системы непрозрачных субсидий), что предусматривает немедленный рост тарифов.

Этим фонд ставит украинские власти практически в безвыходную ситуацию – отказ от продолжения программы кредитования (на который во вторник, 20 марта, намекнул министр финансов Александр Данилюк) может означать непредсказуемое падение курса гривны из-за «обмеления» золотовалютного запаса, а удовлетворение требований – утрату контроля над правоохранительной системой и рост протестных настроений.

В обоих случаях перспективы властей на переизбрание в 2019 году представляются довольно плачевными. Поэтому миллиардная помощь от Еврокомиссии весьма своевременна – однако скорее откладывает решение этой дилеммы для Киева, чем решает ее.

Подведем итоги. Детальное рассмотрение выше перечисленных писем и устных заявлений показывает, что дипломатический язык похвал, в которых, казалось бы, купают Украину в последнее время западные партнеры, носит двойственный характер. С одной стороны, в Вашингтоне, Брюсселе и прочих западных столицах продолжают ставить на действующие украинские власти, с другой – их «додавливают» в чувствительных и важных для Запада моментах.

ЕС и США стремятся «зацементировать» свое влияние и присутствие в нашей стране перед перспективой смены власти и возможных общественных пертурбаций. Понимают ли это на Банковой и Грушевского, и примут ли протянутую (хоть и не без неприятных для себя условий) руку помощи – вопрос ближайшего будущего.

Антон Печенкин, «Фокус»