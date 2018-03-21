Швеция и Дания думают о бойкоте ЧМ-2018

Швеция и Дания рассматривают возможность отказа официальных лиц от поездки на чемпионат мира по футболу 2018 года в России
Причиной называется отравление бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери
В МИД Швеции заявили, что властями обсуждается бойкот официальными лицами чемпионата мира по футболу. Такой же позиции придерживаются и власти Дании.
Как сообщало «Гуляй Поле», министры Великобритании и члены королевской семьи не поедут на ЧМ в Россию. О бойкоте объявил также президент Польши, а правительство Исландии обсуждают бойкот.
В МИД Украины заявили, что мир должен скоординированный ответ на попытки России подорвать демократические институты и высказались о необходимости бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.