В Крыму начались увольнения за игнорирование «выборов Путина»

В оккупированном Крыму увольняю крымских татар, которые на явились на «выборы Путина»

Об этом на своей странице в Facebook заявил крымский татарин, адвокат, правозащитник Эмиль Курбединов.

«Вчера один человек рассказал мне, как уволили несколько его знакомых крымских татар с работы за то, что они не пошли на «выборы»! Один был маршрутчиком, другой охранником, третий еще кем-то, не важно! Когда власть доходит до такого срама — это давно перейденный край здравого смысла!», — написал Курбединов.

Накануне председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что оккупационные власти Крыма могут решиться наказать граждан, которые проигнорировали так называемые выборы президента РФ на полуострове.

«ДС«