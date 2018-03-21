Путин рассмотрит возможность помилования Сенцова и Кольченко

Президент России Владимир Путин поручил своей Администрации рассмотреть список о помиловании 16 человек, среди которых режиссер Олег Сенцов и крымский активист Александр Кольченко, который направила оппозиционерка Ксения Собчак

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно, такой список был Собчак передан президенту. Президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список», — сообщил Песков.

«Пока иного сказать вам не могу», — добавил он.

Отметим, ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов по итогам встречи Путина со своими соперниками на выборах сообщил, что Собчак передала президенту список лиц, которых она считает политзаключенными. Титов также уточнил, что сам он передал главе государства еще четыре фамилии предпринимателей, которые сегодня находятся за рубежом и в розыске.

В штабе Собчак подтвердили ее обращение к президенту. В списке 16 фамилий, в том числе крымчане Александр Кольченко и Олег Сенцов (осужденные по делу о терроризме).

«Интерфакс»