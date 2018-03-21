Почему Сурков опустился до разборок с русскими активистами Украины

Украинские политические эмигранты, сбежавшие в Москву, производят тонны текстуального мусора и особо разбирать его не имеет смысла. Большинство из них не были в Киеве уже четыре года и совершенно некомпетентны в украинской проблематике.

Особняком среди этой публики стоит политолог Ростислав Ищенко, восседающий на Зубовском бульваре в офисе «РИА Новости», возглавляемом самим Дмитрием Киселёвым. Ищенко является рупором, через который Сурков и его команда пытаются донести свои идеи до широких народных масс. Ищенко — это профессиональный шарлатан, искусно занимающийся затуманиванием мозгов обывателей по указке заказчика. Поскольку в данном случае заказчиком является Сурков, то разобраться в текстуальных выкрутасах Ищенко таки следует. Ищенко напрочь лишен какой-либо творческой самостоятельности и за всеми его заявлениями стоит воля хозяина. Разобрав тематику и месседжи посланий Ростислава Владимировича можно понять какова нынче актуальная повестка у Суркова.

Так вот совсем недавно Ищенко разродился чудным опусом под названием «Я прохожу по гражданской войне…». Он как всегда избыточно многословен и витиеват, прямая речь — это не его конек. А ещё он традиционно в своих статьях приводят кучу цифр, исторических фактов и аналогий дабы произвести впечатление на читателя своей эрудированностью, хотя на самом деле это циничная пыль в глаза. Так вот Ищенко в тексте сосредоточился на поведении русских Украины – дескать недовольны Российской Федерацией, публично дискредитируют её власть, а значит играют на руку США.

О чём же это говорит? А говорит это о том, что у команды Суркова совершенно исчезли рычаги влияния на русских Украины. Никто не хочет слушать эмиссаров Владислава Юрьевича и подчиняться их руководящим указаниям. Русские Украины раскусили Суркова, запудрившего мозги Донецку и Луганску четыре года назад и втянув их в геополитические интриги с кровавым военным окрасом. Практически в самом начале статьи Ищенко неоднократно употребляет термин «бандеровщина» и говорит о необходимости победы над ней. Так вот знайте, что когда в тексте вспоминают Бандеру, то это всегда пропаганда и манипуляция чистой воды.

Дальше мы натыкаемся на совершенно гениальный пассаж, в котором Ищенко говорит, что «только российская элита качественная», а все остальные элиты на постсоветском пространстве сугубо провинциальные. И как пример качественной элиты приводит пример Гейдара Алиева. Это у старшего Алиева, сидевшего на нефтяной бакинской игле, не было качественной ресурсной базы?! Это он качественная элита, передавшая власть по наследству своему сыну Ильхаму, в свою очередь назначившего первым вице-президентом собственную супругу Мехрибан?! Много ли ума надо чтобы торговать нефтью? Азербайджан это пример средневековой азиатской деспотии с трайбализмом и непотизмом. В Украине власть все-таки не передается по наследству – нам такой азербайджанский хоккей точно не» нужен!

Потом идут чудесные рассказы про алчных русских Украины, которым только и нужны деньги от России. Украинский гражданин в независимости от национальности расчётлив и прагматичен. Он прекрасно понимает, что любая даже самая прекрасная идея без соответствующей материальной поддержки обречена на провал. Зачем тратить время на пустопорожнюю болтовню, бессмысленные круглые столы, бесконечные чаепития под разговоры о Достоевском если они не приводят к реальным действиям и участию в политическом процессе?! Деньги нужны на элементарные транспаранты и мегафоны, не говоря уже об участии в избирательных кампаниях, что всегда было весьма затратным мероприятием. Смысл всей этой трепотни о русскости если она не могла привести ни к чему созидательному?! Закономерно, что люди разворачивались и уходили из филиалов всяких «Институтов стран СНГ», где пилилось всё что можно и не делалось ровно ничего для русских Украины.

Фраза «Россия не может погибнуть за каждого русского, в то время, как каждый русский может погибнуть за Россию» — это квинтэссенция всей сурковской пропаганды как таковой. Мы вам ничего не должны, а вы, будьте добры, умрите за наше россиянское благополучие. Дулю! Фигушки! Размечтались!

Реплика Ищенко «Как в истории России, так и в истории других стран неоднократно случалось, что временное отступление государства, превышало пределы не только человеческой жизни, но жизней нескольких поколении» в переводе на общедоступный лишь подтверждает, что для Донбасса написан неутешительный сценарий, реализуемый уже четверть века в Приднестровье. Вся болтовня об исторической целесообразности, аналогиях с Прибалтикой и XV веков – это дешевые цыганские манипулятивные приёмы, рассчитанные на самых наивных и доверчивых.

Главный месседж статьи Ищенко специально выделил жирным: «Попытки учить Россию жить деструктивны. Человек не может учить государство и общество. Тем более, если не является гражданином этого государства и членом этого общества. Сегодняшние обиженные русские Украины ведут себя в точности, как агенты СБУ, подхватывая и разнося слухи и фэйки и пытаясь подорвать репутацию российской власти, внеся раскол между нею и народом России. Если бы им это удалось, то как бы это решило их проблемы? Никак. Облегчить американцам развал России – лишь усугубить собственное положение и окончательно похоронить надежду. Люди умные это должны понимать. Если не понимают – значит дураки. Если понимают, но продолжают злобствовать из-за нереализованных амбиций, пытаясь даже Россию принести в жертву своему эго, значит подонки».

Так вот русские Украины сегодня ведут себя, прежде всего, как добропорядочные граждане Украины, любящие свою страну и уважающие её законы. Современная Россия для русских Украины не мать и даже не мачеха, а слегка долбанутая соседка, надоевшая нравоучениями и беспардонно вторгающаяся на нашу территорию. Русские Украины не думают о гипотетическом развале России – все их помыслы связаны с благополучием Украины. Русские Украины не учат жить Россию – они просто пытаются поставить на место её зарвавшихся и обезумевших чиновников, отвечающих за украинское направление в президентской администрации.

Подводя итог можно сказать, что Сурков и его команда переживают сейчас не самые лучшие времена. Раньше Владислав Юрьевич через ручных клоунов вроде Ищенко воевал с киевскими властями, а теперь опустился до разборок с русскими активистами Украины. Ростислав Владимирович одним из первых среди беглецов получил паспорт Российской Федерации – какого чёрта тогда ему так рьяно печься об Украине если он уже де-юре и де-факто гражданин другого государства?! Сурков выдохся и иссяк раз его слуги занимаются столь бесполезной и неэффективной галиматьёй. А надо попросту признать собственную некомпетентность в украинской проблематике и профессиональную непригодность, а затем подать заявление об отставке с поста помощника Путина. Вы только не изучайте больше статей Ищенко, т.к эта ядовитая зараза не имеет ничего общего с действительностью и негативно сказывается на психическом состоянии читателя.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля»