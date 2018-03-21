Механизм исполнения чужого заказа. Савченко раскритиковали за ролик «Ба-бах»

В интернете появились два клипа, в которых активисты отвечают на ролик народного депутата Надежды Савченко под названием «Ба-бах».

На записи видео из зоны АТО сменяется критическими высказываниями о роли парламентария в новейшей истории Украины.

Также авторы поставили Надежду Савченко в один ряд с Владимиром Рубаном, Александром Захарченко, Виктором Медведчуком, Владимиром Путиным.

«И если с тобой все ясно, просто и * бнута и пьяная, то твои хозяева очень страшные, они никогда не остановятся перед тем, чтобы убивать. И если тебе твой «бабах»кажется смешным, то это лишь потому, что в тебя нет собственных детей. Ты монстр, Надя», — говорится в одном из роликов.

В финале появляется надпись: «Надежда Савченко. Депутат от партии смерти».

Как сообщало «Гуляй Поле», накануне соратники парламентария распространили ролик, в котором она с саркастической улыбкой говорит: «Ба-бах! Що, всра…ся?» И надпись: «Надежда Савченко. Депутат от народа».

«Гуляй Поле»