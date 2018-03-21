Савченко раскритиковали за ролик «Ба-бах»

В Интернете появились два клипа, в которых активисты отвечают на ролик народного депутата Надежды Савченко под названием «Ба-бах».

На записи видео из зоны АТО сменяется критическими высказываниями о роли парламентария в новейшей истории Украины. В финале появляется надпись: «Надежда Савченко. Депутат от партии смерти».

В Интернете появилися клип, в котором украинские активисты отвечают на ролик народного депутата Надежды Савченко под названием «Ба-бах».

Напомним, накануне соратники Савченко распространили ролик, в котором она с саркастической улыбкой говорит: с саркастической улыбкой: «Ба-бах! Що, всра**ся?» и подпись: «Надія Савченко. Депутат від народу».

«Гуляй Поле» напоминает, что более подробную информацию можно узнать в материалах «Савченко – механизм исполнения чужого заказа» и «Савченко – депутат от партии смерти».

«Гуляй Поле»