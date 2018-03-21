Савченко – механизм исполнения чужого заказа

В опубликованном видеоролике рассказывается о роли нардепа Савченко в новейшей истории Украины. Авторы дают оценку ее поступкам.

На записи видео из зоны АТО сменяется критическими высказываниями о роли парламентария в новейшей истории Украины. В финале появляется надпись: «Надежда Савченко. Депутат от партии смерти».

Напомним, накануне соратники Савченко распространили ролик, в котором она с саркастической улыбкой говорит: с саркастической улыбкой: «Ба-бах! Що, всра**ся?» и подпись: «Надія Савченко. Депутат від народу».

«Гуляй Поле» напоминает, что вышел ролик, где украинские активисты дают свои оценки поступкам Надежды Савченко.

«Гуляй Поле»