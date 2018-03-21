Савченко – депутат от партии смерти

Народного депутата Верховной Рады Украины Савченко раскритиковали за ее ролик «Ба-бах». Украинские активисты высказали свое мнение и дали оценку поступкам Савченко.

В Интернете появилися клип, в котором украинские активисты отвечают на ролик народного депутата Надежды Савченко под названием «Ба-бах».

Напомним, накануне соратники Савченко распространили ролик, в котором она с саркастической улыбкой говорит: с саркастической улыбкой: «Ба-бах! Що, всра**ся?» и подпись: «Надія Савченко. Депутат від народу».

«Гуляй Поле» напоминает, что вышел ролик, где рассказывается о схемах исполнительной элементом которой является Надежда Савченко.

«Гуляй Поле»