Журналиста Сущенко из российской тюрьмы могут освободить в мае

Украинский журналист Роман Сущенко, который незаконно удерживается в российской тюрьме, может быть освобожден уже в мае.

Об этом заявил его адвокат Марк Фейгин.

«12 томов дела — не такой большой объем, и, собственно говоря, четыре свидетеля, главный свидетель обвинения — один. С другой стороны, я вижу, что желание обменять Романа Сущенко есть, и переговоры в этом направлении продолжаются. Привлечен ряд международных посредников. Будем надеяться, что это как-то будет синхронизировано с ходом суда, и все закончится успешно где-то в мае», — сказал Фейгин.

Он также сообщил, что в марте Сущенко «передали часть писем с цензуры, всего около 40 штук, среди которых четыре письма уже покойного отца».

20 марта Московский городской суд отклонил апелляцию адвокатов на решение о продлении меры пресечения Романа Сущенко.

Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом «Укринформа» во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. Его обвиняют в шпионаже.

«Радио Свобода»