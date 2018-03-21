Лавров с помощью Японии хочет найти Скрипаля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров в Токио выразил надежду, что японское правительство поможет с расследованием дела об отравлении в бывшего полковника ГРУ

Как рассказал Лавров по итогам встречи с министром иностранных дел Японии Таро Коно, уже под занавес переговоров стороны обсудили ситуацию с расследованием «дела Скрипаля».

По его словам, Коно назвал важным разъяснение всех фактов в этой истории, а Лавров, в свою очередь, указал на усилия Москвы добиться этого от британских коллег.

В этой связи Лавров выразил надежду, что детали инцидента в Солсбери выяснят японские власти. В частности, Москва хочет установить местонахождение Скрипаля и его дочери Юлии, гражданки России, а также узнать, почему вердикт о виновности России британское правительство вынесло, не дождавшись судебного решения.

Напомним, 4 марта в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован 66-летний гражданин РФ Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. Скрипалю и его дочери Юлии стало плохо в торговом центре в Солсбери.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что вещество, которым отравили Скрипаля, производится в России, и оно известно, как «Новичок».

Великобритания вышлет 23 российских дипломатов в ответ на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипала и его дочери. Россия отреагировала зеркальными мерами — объявила о высылке британских дипломатов.

«Интерфакс«