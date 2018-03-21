Сегодня может быть прекращено экономическое сотрудничество между Украиной и РФ

Правительство Украины 21 марта планирует прекратить действие программы экономического сотрудничества Украины и России на 2011-2020 годы

Об этом говорится в повестке дня, обнародованной на сайте Кабмина.

В частности, в повестке дня указано одобрение проекта постановления «О прекращении действия Программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 годы».

Напомним, Программа экономического сотрудничества между Украиной и Россией на 2011-2020 годы была разработана во исполнение решения от 17 мая 2010 года, принятого тогдашними президентами РФ и Украины Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем. В частности, документ определяет восстановление репутационных потерь в результате конфликтов между сторонами в 2006-2009 годах по условиям транзита газа как наиболее важную задачу, наряду с отменой взаимных ограничений торговли.

В 2014 году параллельно с военной агрессией в отношении Украины Российская Федерация начала и торгово-экономическую войну, введя эмбарго на ряд чувствительных товаров украинского экспорта. Украина применила ответные меры. С 2014 года доля России в украинском экспорте снизилась до 9% с почти 30%.

«ДС«