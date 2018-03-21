Когда Путин сойдет с ума

Нет никаких предыдущих и следующих сроков: Путин мыслит себя пожизненным правителем России

Именно для того, чтобы поддерживать режим осажденной врагами крепости, ему и нужна атмосфера противостояния с Западом.

В то же время Путин убедился, что никаких политических и военных ресурсов для серьезного противостояния с Западом у него нет.

В Украине концепция «русского мира» провалилась: то, что должно было стать Новороссией, закончилось бандитской Лугандонией. Путин апеллировал к русскоязычному населению Украины, хотел развязать этническую войну, но подавляющее большинство украинцев остались верны своему государству и европейскому выбору. Это было самое тяжелое метафизическое поражение Путина.

В значительной степени именно по этой причине он полез в Сирию – чтобы отвлечь от своего провала. Но вот уже три раза Путин выводил войска, объявляя о победе, а закончилось все позорным разгромом 500-600 русских военнослужащих. Хоть их, как и в Украине, прозвали «зелеными человечками». Россияне погибли в первом реальном столкновении с американцами, и это продемонстрировало, что российская армия не может меряться силами с армией США или Израиля, который в тот же день уничтожил половину сирийской противовоздушной обороны.

Поэтому никаких больших военных побед у Путина не предвидится. Ну а если он совсем сойдет с ума и пойдет на Киев – реакция Запада будет настолько серьезной, что все закончится провалом.

Путин выбирает новую тактику: ядерный шантаж, мультики со страшилками, интервью о том, что он готов лично применить ядерное оружие. Ну и наконец демонстративное химическое нападение в Великобритании.

Путин сознательно пошел на то, чтобы обострить отношения с Западом. Такая крайняя форма обострения – балансирование на грани бесконечных угроз – нужна ему для поддержания своей власти в России и создания истерической атмосферы в мире.

И результаты выборов показывают, что Путин частично в этом преуспел. Там не все так здорово для него: на выборах было много фальсификаций и уже сейчас математически подсчитано, что 10 миллионов бюллетеней вбросили. Тем не менее, 30-40% избирателей все-таки за него проголосовали.

Часть населения ведется на имперскую идеологию, состояние войны с Западом и восстановление утерянных земель. Именно этот мотив Путин несколько раз повторял во время своих выступлений. Мол, в 1991 году Россия потеряла то и вот это. Для Путина независимое государство – Украина, Беларусь, Казахстан – это потерянная Россией территория.

У Путина нет ресурсов на реальную большую войну, но вот такое балансирование на грани ядерной войны и есть его цель. Для него это единственная возможность быть президентом на протяжении всей своей жизни. Ведь он прекрасно понимает, что с ним будет на следующий день после отстранения от власти.

Запад медленно, но все-таки собирается. На Гитлера тоже медленно вырабатывали свою реакцию: в 30-х годах прошлого века ему долго уступали.

Сейчас у Запада есть очень сильный инструмент, который в том числе политически может подорвать позиции Путина в России. Это деньги российской верхушки: триллион долларов в США и полтриллиона в Великобритании.

Это колоссальные деньги, владельцами которых являются все фигуранты «кремлевского» списка. Американцы начали его публиковать, но в последний момент остановились и перенесли сотни страниц наработанной финансовой разведкой информации в секретную часть документа.

Это преступные деньги, украденные в русского народа. Опубликовать, заморозить, конфисковать и заявить, что эти деньги будут возвращены первому посткриминальному российскому правительству. Их нельзя возвращать этому правительству, потому что они и есть те самые грабители.

Сейчас заговорили Борис Джонсон и сама Тереза Мэй – они на грани принятия этого решения. И я точно знаю, что население России на 99% встретит подобное заявление с громадным энтузиазмом. Это очень сильно подорвет политические позиции Путина.

И решится ли Запад на этот шаг – мы увидим в ближайшее время.

Андрей Пионтковский, «Новое Время»