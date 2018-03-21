Выборы закончились. Чего ждать в Крыму

Выборы российского президента на аннексированном полуострове стали точкой невозврата. Чиновники, социологи и политтехнологи показали нужный Москве результат. Кремль получил мандат на любое «закручивание гаек». Крымчан это коснется в первую очередь.

В Крыму действующий президент соседней России Владимир Путин получил «северокорейские» 92% голосов избирателей. Ранее социологи, приближенные к власти, прогнозировали именно такой результат. Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров заявлял о якобы безоговорочной популярности господина Путина среди крымчан, указывая такие же проценты поддержки. Москва использовала полуостров как образцовую электоральную площадку, представив голосование как «второй референдум».

Российские выборы в Крыму не будут признаны цивилизованным сообществом. Совершенно неважно, как власти и казенные социологи «нарисовали» нужный им результат. Главный вопрос теперь звучит так: что ожидает крымчан дальше, в каких политических и социальных условиях им придется жить? Если говорить коротко, то перспективы мрачные. Путинская Россия уверенно вошла в список сомнительных государств. Западные аналитики все чаще употребляют выражение «страна-изгой» («a rogue state» на английском) по отношению к России. Слово «rogue» также переводится как «мошенник» и «жулик». Украинские эксперты еще в ходе аннексии Крыма предупреждали, что захват полуострова – проблема, выходящая далеко за рамки конфликта между Москвой и Киевом. Российские власти в Крыму проверяли Запад на принципиальность и политическую устойчивость. Американцы и европейцы потратили несколько месяцев, чтобы определить свою стратегию по Крыму, а россияне расценили эту паузу как приглашение к дальнейшей агрессии. При этом российские чиновники, военные и дипломаты откровенно лгали даже в тех случаях, когда их ловили за руку.

«Дело Скрипаля» в Британии, а также чрезвычайно грубая и дерзкая реакция российского МИД на требования Лондона, похоже, стали последней каплей. Москва целенаправленно идет на обострение. Владимиру Путину нужна новая «холодная война» и новый «железный занавес». Следовательно, аннексированный Крым останется одним из плацдармов в военно-политическом противостоянии. Ничего хорошего крымчанам это не сулит. В 2014 году Москва как бы «спасала» их от войны. Теперь же угроза «горячего» конфликта является основой внутренней легитимности режима.

Крымчан и россиян ожидают новый виток цензуры, давления на интернет и попытки государства отсечь пользователей от глобальной сети. Телевизионная пропаганда не может обеспечить полную лояльность, когда в бюджете нет денег на социальные программы. Так называемые «выборы», на которые сгоняли или свозили бюджетников, не являются показателем для властей. Это всего лишь ритуал, формальность. В администрации российского президента знают подлинную цену этому действу. Реальная информация о ситуации в Крыму, падении уровня жизни и некомпетентности чиновников все равно пробирается через «щели» социальных сетей (преимущественно, Facebook и Twitter). Поэтому в ближайшие месяцы мы увидим очередную волну по разоблачению «иностранных агентов», которые публично усомнились в процветании «российского» Крыма. Будет нарастать давление на администрации социальных сетей и редакции зарубежных медиа: требования удалить публикации, угрозы блокировок и запрет работать на территории России.

Не исключено, что в дополнение к «пакету Яровой» послушная Госдума внесет изменения в российский Уголовный кодекс. Например, депутаты могут ввести наказание за «клевету» на государство. В СССР такая статья была – «распространение измышлений, порочащих советский строй». По ней сажали всех, кто осмелился иметь собственное мнение по вопросам политики и прав человека. В их числе были лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, а также известный журналист и правозащитник Александр Подрабинек. Еще в 2015 году в российском парламенте обсуждали вариант возвращения в Уголовный кодекс печально известной «диссидентской статьи». Теперь после победы господина Путина на выборах шансы на такое развитие событий возросли многократно.

Крымчанам придется надолго забыть о росте уровня жизни, притоке инвестиций и создании новых рабочих мест. Москва ставит перед крымским правительством совершенно другие задачи. Обеспечение вышеуказанных 92% за господина Путина – стратегическая задача. Ремонт дорог или ликвидация бардака в медицине – третьестепенные вопросы. Команда крымского главы Сергея Аксенова справилась с основной задачей – они показали нужный Москве результат. На все остальное Кремль теперь может закрыть глаза. Выборы прошли. Теперь перед республиканским начальством стоит задача любой ценой обеспечить видимость стабильности и социальной удовлетворенности населения, не допустить митингов и протестов. В их распоряжении – тотальная пропаганда и репрессивный аппарат. Непосредственно о нуждах крымчан вспомнят только к следующим выборам – парламентским или президентским.

Сергей Стельмах, «Крым.Реалии»