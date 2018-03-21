Выборы закончились. Чего ждать в Крыму

Выборы российского президента на аннексированном полуострове стали точкой невозврата. Чиновники, социологи и политтехнологи показали нужный Москве результат. Кремль получил мандат на любое «закручивание гаек». Крымчан это коснется в первую очередь.
В Крыму действующий президент соседней России Владимир Путин получил «северокорейские» 92% голосов избирателей. Ранее социологи, приближенные к власти, прогнозировали именно такой результат. Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров заявлял о якобы безоговорочной популярности господина Путина среди крымчан, указывая такие же проценты поддержки. Москва использовала полуостров как образцовую электоральную площадку, представив голосование как «второй референдум».
Российские выборы в Крыму не будут признаны цивилизованным сообществом. Совершенно неважно, как власти и казенные социологи «нарисовали» нужный им результат. Главный вопрос теперь звучит так: что ожидает крымчан дальше, в каких политических и социальных условиях им придется жить? Если говорить коротко, то перспективы мрачные. Путинская Россия уверенно вошла в список сомнительных государств. Западные аналитики все чаще употребляют выражение «страна-изгой» («a rogue state» на английском) по отношению к России. Слово «rogue» также переводится как «мошенник» и «жулик». Украинские эксперты еще в ходе аннексии Крыма предупреждали, что захват полуострова – проблема, выходящая далеко за рамки конфликта между Москвой и Киевом. Российские власти в Крыму проверяли Запад на принципиальность и политическую устойчивость. Американцы и европейцы потратили несколько месяцев, чтобы определить свою стратегию по Крыму, а россияне расценили эту паузу как приглашение к дальнейшей агрессии. При этом российские чиновники, военные и дипломаты откровенно лгали даже в тех случаях, когда их ловили за руку.
«Дело Скрипаля» в Британии, а также чрезвычайно грубая и дерзкая реакция российского МИД на требования Лондона, похоже, стали последней каплей. Москва целенаправленно идет на обострение. Владимиру Путину нужна новая «холодная война» и новый «железный занавес». Следовательно, аннексированный Крым останется одним из плацдармов в военно-политическом противостоянии. Ничего хорошего крымчанам это не сулит. В 2014 году Москва как бы «спасала» их от войны. Теперь же угроза «горячего» конфликта является основой внутренней легитимности режима.
Крымчан и россиян ожидают новый виток цензуры, давления на интернет и попытки государства отсечь пользователей от глобальной сети. Телевизионная пропаганда не может обеспечить полную лояльность, когда в бюджете нет денег на социальные программы. Так называемые «выборы», на которые сгоняли или свозили бюджетников, не являются показателем для властей. Это всего лишь ритуал, формальность. В администрации российского президента знают подлинную цену этому действу. Реальная информация о ситуации в Крыму, падении уровня жизни и некомпетентности чиновников все равно пробирается через «щели» социальных сетей (преимущественно, Facebook и Twitter). Поэтому в ближайшие месяцы мы увидим очередную волну по разоблачению «иностранных агентов», которые публично усомнились в процветании «российского» Крыма. Будет нарастать давление на администрации социальных сетей и редакции зарубежных медиа: требования удалить публикации, угрозы блокировок и запрет работать на территории России.
Не исключено, что в дополнение к «пакету Яровой» послушная Госдума внесет изменения в российский Уголовный кодекс. Например, депутаты могут ввести наказание за «клевету» на государство. В СССР такая статья была – «распространение измышлений, порочащих советский строй». По ней сажали всех, кто осмелился иметь собственное мнение по вопросам политики и прав человека. В их числе были лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, а также известный журналист и правозащитник Александр Подрабинек. Еще в 2015 году в российском парламенте обсуждали вариант возвращения в Уголовный кодекс печально известной «диссидентской статьи». Теперь после победы господина Путина на выборах шансы на такое развитие событий возросли многократно.
Поствыборная Россия. Никакой прогноз не представляется слишком мрачным
Крымчанам придется надолго забыть о росте уровня жизни, притоке инвестиций и создании новых рабочих мест. Москва ставит перед крымским правительством совершенно другие задачи. Обеспечение вышеуказанных 92% за господина Путина – стратегическая задача. Ремонт дорог или ликвидация бардака в медицине – третьестепенные вопросы. Команда крымского главы Сергея Аксенова справилась с основной задачей – они показали нужный Москве результат. На все остальное Кремль теперь может закрыть глаза. Выборы прошли. Теперь перед республиканским начальством стоит задача любой ценой обеспечить видимость стабильности и социальной удовлетворенности населения, не допустить митингов и протестов. В их распоряжении – тотальная пропаганда и репрессивный аппарат. Непосредственно о нуждах крымчан вспомнят только к следующим выборам – парламентским или президентским.
Сергей Стельмах, «Крым.Реалии»