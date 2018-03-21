Евразийцы Дугина угрожают подорвать единство Британии

Великобритания очень неоднородна. При наличии политической воли ее можно развалить. Об этом на своей странице в Facebook написал директор Центра геополитических экспертиз, заместитель руководителя Центра консервативных исследований социологического факультета МГУ, член Евразийского комитета Валерий Коровин.

«Не понятно, чего, в конечном итоге, добивается Британия и её премьер Тереза Мэй своими заявлениями (при том, что никто ни отравленного Скрипаля, ни его дочери так пока и не увидел)? Они хотят спровоцировать нас на ответные действия? Они их получат», − утверждает он.

«Британия крайне неоднородна, внутренне неустойчива, содержит в себе множество противоречий и тлеющих конфликтов, уходящих корнями в глубину веков, к истокам британской государственности.

Если на то будет политическая воля и соответствующий заказ от государства, Центр геополитических экспертиз (а это неправительственная организация, т.е. для самого государства никакой ответственности) возьмётся создать карту конфликтогенности Британии, а после этого разработать и вбросить по открытым сетям идеологемы, которые расшатают и взорвут британское общество изнутри, в конечном итоге, спровоцировав расшатывание и, возможно, распад самого Британского государства. Точно так же, как это делают сами британцы и их союзники американцы в отношении множества стран мира, в том числе, и в отношении России», − добавил Коровин.

«Причём сделать это можно так, что никто ничего не заметит, а соответственно, не получит возможности ничего предъявить. Всё на аутсорсинге. Можете считать это официальной офертой», − резюмировал евразиец.

«Гуляй Поле»