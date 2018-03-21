Депутат рассказал о сотрудничестве украинских предприятий с непризнанным Приднестровьем

Народный депутат Украины, координатор группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук рассказал на своей странице в Facebook о «дружбе» украинских госпредприятий с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой.

Так, в августе прошлого года глава ассоциации «Укрметаллургпром» А.Каленков заявил, что потери украинского горно-металлургического комплекса (ГМК) от коррупционного распределения вагонов «Укрзализныци» в 2017 году составят 1,2 миллиарда долларов.

«Похоже, проблема из сферы коррупции явно переходит в вопрос национальной безопасности нашей державы, — пишет народный депутат. — В частности, по данным группы ИС, за счет «перераспределения» вагонов в ущерб украинским производителям, Центр транспортной логистики «Укрзализныци» обеспечивает работу предприятий в российском анклаве – «Приднестровской Молдавской Республике». А это, как общеизвестно, — целиком и полностью теневой бизнес, организованный россиянами».

«По нашим данным, в 2017 году Центр транспортной логистики «УЗ» во главе с С.Подгородецким обеспечил доставку более 250 000 тонн металлолома из Украины (это в то время, когда его критически не хватает украинским металлургам) на Молдавский металлургический завод (г.Рыбница, Приднестровье). Для этого понадобилось более 5 000 вагонов. Тех самых, которых катастрофически не хватает украинским экспортерам. Тот же «Укрметаллургпром» заявляет об обеспеченности вагонами всего на 25%, борьба идет за каждый десяток вагонов, тогда как Центр транспортной логистики «УЗ» ежемесячно отправляет их в непризнанное, контролируемое россиянами Приднестровье сотнями», — продолжает координатор группы «ИС».

Сам данный завод в ПМР, к слову, с 2013 года контролируется «Металлоинвестом» — одним из крупнейших металлургических холдингов России, и является одним из главных «доноров» ПМР.

«В общем, пока патриотическая украинская общественность требует прервать любые экономические связи Украины с РФ, бизнес наших госпредприятий с россиянами процветает совсем на ином направлении. И при этом больно бьет по интересам украинских же производителей», — резюмировал Дмитрий Тымчук.

Ранее группа «Информационное Сопротивление» публиковала заявление народного депутата Украины Ирины Фриз о том, что Россия рассматривает Приднестровье как плацдарм для нападения на соседние страны.

«ИС»