Госдеп США не удивлен результатами «выборов Путина»

В результатах президентских выборов в России 18 марта, в США не увидели ничего удивительного, но отметили большое количество нарушений свобод человека.

Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США, и. о. заместителя госсекретаря по вопросам дипломатии Хизер Науэрт, передает US News.

«Прежде всего, я хотела бы отметить, что ничего неожиданного не произошло в том, что Владимир Путин был переизбран и остался президентом России», — уточнила она.

Кроме того, по ее словам, некоторым людям в РФ платили за участие в голосовании. А оппозиционные лидеры были запуганы или задержаны.

«Мы доверяем докладу ОБСЕ, в котором говорится, что выборы в России проходили в чрезвычайно контролируемой юридически и политически среде, в которой не было даже шансов у других кандидатов, и сопровождались постоянным снижением критики», — заявила Науэрт.

«Апостроф»