В Госдепе пояснили, что Трамп поздравил Путина формально

Представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон поддерживает отношения с Кремлем, несмотря на существующие разногласия по некоторым вопросам.

Об этом она сообщила на брифинге во вторник, 20 марта.

Отвечая на критику по поводу звонка президента США Дональда Трампа Владимиру Путину и поздравления последнего с победой на недавних выборах президента России, Нойерт заявила, что это было формальной процедурой.

«Я бы сказала, что это называется протоколом. Многие страны по всему миру поздравляют с победой на выборах… Мы наблюдали это у Макрона, других мировых лидеров, которые сделали аналогичные звонки», – говорит она.

Кроме того, как утверждает представитель Госдепа, ядерным державам необходимо вести диалог, несмотря на существующие противоречия.

«Реальность такова, что мы две ядерные державы, две супердержавы в мире, и мы должны быть способны поднять телефонную трубку и вести диалог», – отметила Нойерт.

«Апостроф»