Румыния не признала результаты «выборов Путина» в Крыму

Румыния не признает «выборы» президента России в аннексированном Крыму
«Румыния не признает российские выборы в Крыму», — сообщил МИД страны в Twitter.
МИД напоминает, что Румыния считает Крым частью Украины и не признает незаконную аннексию Россией полуострова.
Выборы президента России в аннексированном Крыму не признали Франция, Норвегия, а позже и Словакия. Страны заявили, что они и в дальнейшем будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Украина и мировое сообщество не признают результаты выборов президента России в Крыму, – МИД Украины
Европейский Союз не признал результатов голосования в оккупированном Россией Крыму на пост президента РФ и призвал изучить сообщения о нарушениях, которые поступали от международных наблюдателей.
О резолюции о правах человека напомнили России и в ООН.