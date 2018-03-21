Румыния не признала результаты «выборов Путина» в Крыму

Румыния не признает «выборы» президента России в аннексированном Крыму

«Румыния не признает российские выборы в Крыму», — сообщил МИД страны в Twitter.

МИД напоминает, что Румыния считает Крым частью Украины и не признает незаконную аннексию Россией полуострова.

Выборы президента России в аннексированном Крыму не признали Франция, Норвегия, а позже и Словакия. Страны заявили, что они и в дальнейшем будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Европейский Союз не признал результатов голосования в оккупированном Россией Крыму на пост президента РФ и призвал изучить сообщения о нарушениях, которые поступали от международных наблюдателей.

О резолюции о правах человека напомнили России и в ООН.

«ДС»