Жириновский назвал россиян монархическим народом

Жалуясь на результаты выборов Жириновский отметил, что российский народ полностью подвержен внушению современных масс-медиа, что накладывается на «монархическое сознание».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил свое недовольство не только результатами прошедших выборов президента РФ, но самими избирателями. Об это сообщает на сввоей странице в Facebook Сергей Запорожский.

«Жириновский о россиянах…», – прокомментировал размещенное видео Сергей Запорожский.

Жириновский о россиянах… Опубліковано Сергеєм Запорожским 19 березень 2018 р.

«Меня не устраивает логика избирателей. Когда же наш народ все-таки начнет оценивать кандидата? Это что такое, это какой избиратель вообще? Он у нас с монархическим сознанием. Наш избиратель, у него преклонение», – заявил Жириновский в эфире российского телеканала.

Жириновский так же рассказал, как на встреч с избирателями еще в ходе президентской компании 1996 года одна избирательниц похвалила его за «поддержку» Бориса Ельцина. Такие казусы лидер парламентской партии ЛДПР связывает с тотальной пропагандой деятельности глав государства в России.

«Условия абсолютно неравные, дебатов не было, скандалы все искусственные, спровоцированные специально, чтобы привлечь внимание», – посетовал так же Жириновский в день выборов.

«Реально должно быть меньше процентов за Путина. Я так думаю, реальный европейский процент не выше сорока», – добавил он.

Сергей Запорожский, Facebook