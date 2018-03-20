Все активы «Газпрома» в Украине арестованы

Украина взыскала около 100 млн гривен с российского «Газпрома» за счет активов компании в стране по делу о штрафе за имевшее место нарушение украинского антимонопольного законодательства.

Киев взыскал «все, что фактически было у «Газпрома» на территории Украины», по делу о штрафе в связи с нарушением украинского антимонопольного законодательства. Стоимость активов российской компании оценивается в 100 миллионов гривен (3,8 миллиона долларов). Об этом заявил министр юстиции страны Павел Петренко, сообщает «ТАСС».

По его словам, Минюст страны будет сотрудничать с коллегами по другим судебным решениям, которые обязывают российскую сторону выплатить деньги Украине – речь идет о решении Стокгольмского арбитражного суда, который в феврале 2018 года обязал российскую компанию выплатить украинскому «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

«ТАСС»