Политузника Балуха будут кормить принудительно, – адвокат

Родственники жалуются на отсутствие связи с политузником Балухом. Вызывает серьезные опасения и состояние здоровья Балуха. В связи с болезнью печени политузнику нельзя голодать

Осужденный в оккупированном Россией Крыму украинский активист Владимир Балух продолжает голодовку в одиночной камере, связь с ним отсутствует. Об этом пишут «Крым.Реалии» со ссылкой на заместителя руководителя Крымской правозащитной группы Владимира Чекрыгина.

По его словам, состояние здоровья Балух вызывает тревогу у его близких.

«По словам гражданской жены, у Балуха проблемы с печенью, ему голодать вообще нельзя. Его пытались отговорить от этого шага, но Владимир – человек решительный, его переубедить не получится. Это его эмоциональное решение», – рассказал Чекрыгин.

Правозащитник отметил, что Владимир находится без связи в одиночной камере под круглосуточным наблюдением, таковы специальные условия содержания для объявивших голодовку.

Сейчас связи с политузником у родственников нет, она возможна только через адвокатов Владимира Балуха.

При этом российский адвокат Ольга Динзе сообщает, что не может связаться Балухом.

«Думаю, мы увидимся в конце марта или в начале апреля. Суд назначен на 2 апреля», — сказала она.

По словам Динзе, заключенному оказывают медицинскую помощь в следственном изоляторе, однако ее качество под вопросом.

«Его надо вывозить в гражданскую больницу. Мы обращались с подобным заявлением, но нам было отказано…Если состояние будет ухудшаться, они (сотрудники СИЗО – ред.) будут его принудительно кормить, то есть через капельницу… С голода умереть ему не дадут, СИЗО несет ответственность за его жизнь и безопасность», – сказала юрист.

Как стало известно 19 марта, незаконно осужденный по обвинению в хранении боеприпасов Балух объявил бессрочную голодовку.

«Крым.Реалии»