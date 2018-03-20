Скандал с Cambridge Analytica: законен ли сбор информации в Facebook

Ничего необычного Cambridge Analytica не сделала. Маркетологи изучают потребителей, их привычки и предпочтения, для лучшего продвижения своих товаров уже десятилетиями. Похожие технологии использовались и для предвыборной кампании Обамы. Тогда он собирал данные пользователей немного другим способом, но все остальное было таким же.

Консалтинговая компания Cambridge Analytica участвовала в президентских кампаниях Теда Круза, Дональда Трампа и Бена Карсона. Она использует для своей работы поведенческий анализ, сбор пользовательских данных и таргетированную рекламу в Facebook с их учетом, пишет Telegram-канал «Russian Review». Известность компания получила после победы Трампа в президентских выборах, когда несколько крупных либеральных изданий написали о том, что именно реклама в социальных сетях (а не личность Хиллари Клинтон как кандидата) все решила.

Сейчас появилась еще более любопытная информация, о том, как Cambridge Analytica получила использованные ей данные. Компания заплатила профессору Александру Когану из Кембриджа для того, чтобы тот собрал необходимую информацию под предлогом научной деятельности. На самом же деле Коган собрал 50 миллионов индивидуальных анкет, которые можно было сопоставить со списком избирателей. После этого он написал алгоритм, который может анализировать отдельные профили из Facebook и находить индивидуальные черты личности его владельца, которые могли бы повлиять на его выбор во время голосования.

То, что сделала Cambridge Analytica, – это нарушение договора и блокировка этой компании Фейсбуком является вполне ожидаемым решением, ровно как и судебные иски в ближайшем будещем. Но главная проблема во всей этой ситуации – слишком острая реакция СМИ, в том числе из-за осведомителей среди работников компании, которые описывают применяющуюся там технологию чуть ли не как контроль над разумом: «Cambridge Analytica использует любую вашу слабость или уязвимость для того, чтобы попытаться изменить ваше представление об окружающей реальности».

На самом деле, ничего необычного Cambridge Analytica не делает. Маркетологи изучают потребителей, их привычки и предпочтения, для лучшего продвижения своих товаров уже десятилетиями. А вся истерика случилась из-за желания мейнстримных медиа объяснить победу Трампа не его превосходством над Клинтон в глазах значительной части американцев, а чем-то другим: хитрыми технологиями, массовым помутнением рассудка и т.д. Также роль сыграл страх перед этими самыми новыми технологиями, особенно после «Черного зеркала».

Например, еще в 2012 году Обама использовал похожие технологии для своей предвыборной кампании. Тогда он собирал данные пользователей немного другим способом, но все остальное было таким же. На сайте была форма входа через Facebook, которая собирала данные о всех друзьях пользователя, даже без их разрешения. После этого данные с Facebook комбинировались с данными из списков избирателей, что позволяло предсказать поведение каждого отдельного человека. «Кампания не просто знала, кто вы; она точно знала, как она может изменить ваше поведение». Обама буквально «знал имя каждого из 69,456,897 американцев, проголосовавших за него».

И тогда это не вызывало такого возмущения, как сейчас. The New York Times писала о реакции представителей соцсети: «Они вздохнули и сказали: «Вы можете это делать до тех пор, пока не закончите, 7 ноября»».

Получается, что собирать и использовать данные пользователей – это нормально, но только до тех пор, пока это не начнут делать консерваторы. Тогда это уже будет ужасное преступление и наступление технологического апокалипсиса.

Telegram-канал «Russian Review»