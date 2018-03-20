Макрон не поздравлял Путина с переизбранием на пост президента России

Кремль заявил, что Макрон поздравил Путина с переизбранием, но тот звонил по поводу дела Скрипаля, вопросов связанных с Украиной и Сирией.

На сайте президента России опубликовано сообщение о том, что президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах. Об этом сообщает «The Insider».

«Э.Макрон поздравил В.Путина с победой на президентских выборах и высказался в пользу продолжения совместной работы по дальнейшему развитию многопланового российско-французского сотрудничества, в частности между гражданскими обществами в рамках «Трианонского диалога»», – заявила пресс-служба Кремля.

Однако, как отмечает «The Insider» – на сайте Елисейского дворца ни о каких «поздравлениях» Путину от Макрона не говорится. Макрон лишь пожелал Путину «успехов в модернизации политической, демократической, экономической и социальной жизни страны» и напомнил «свою приверженность конструктивному диалогу между Россией, Францией и Европой». Также он призвал Россию сделать все возможное, чтобы прекратить боевые действия и потери среди гражданского населения в сирийском Африне и Восточной Гуте, где под ударами правительственных войск гибнут мирные жители, и напомнил, что Франция по-прежнему решительно привержена восстановлению территориальной целостности Украины и реализации минских соглашений. Кроме того, он потребовал от России дать полный отчет о покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и закрыть предполагаемые программы по производству химического оружия.

Агентство France-Presse также отмечает, что звонок Макрона «не является поздравлением лидеру российского государства».

«The Insider»