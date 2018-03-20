Высланных из Британии российских дипломатов вывозили самолетом перевозившим кокаин из Аргентины

Российские дипломаты, которых выслали из Лондона, вернутся домой на самолете спецотряда «Россия» Ил-96, бортовой номер которого совпал с самолетом из «кокаинового дела».

Бортовой номер RA-96023 попал в прямую трансляцию телеканал RT, а также на фотографии агентства ТАСС. По словам посла России в Лондоне Александра Яковенко, за россиянами прислали «прекрасный самолет». Об этом сообщает «РБК»

О том, что этот самолет фигурировал в «кокаиновом деле» сообщало РБК. Журналисты издания на основе видео и фотографий аргентинской жандармерии, рассказали, что на ИЛ-96 под номером RA-96023 перевозили кокаин и самолет с таким же номером есть у «Специального летного отряда «Россия», который используется для перевозки первых лиц государства.

При этом в Управлении делами президента отвергли причастность самолета к делу о контрабанде кокаина. «Журналисты сделали выводы на основании недостоверной информации – в данном случае фотографии, которую благодаря современным технологиям можно легко фальсифицировать», – говорилось в заявлении.

«Гуляй Поле» напоминает, что бывшего директор ФСБ России Николай Патрушев, который сейчас занимает должность секретаря Совбеза РФ, считают причастным к поставке из Аргентины в РФ чемоданов с мукой, на которую в ходе спецоперации аргентинская полиция заменила 389 кг кокаина.

«РБК»