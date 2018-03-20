Прокуратура АРК обвинила главу оккупационного избиркома в госизмене

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщает, что объявила о подозрении главе подконтрольного Кремлю крымского избиркома «в совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также государственной измены».

Как сообщает 20 марта пресс-служба ведомства, подозреваемый гражданин Украины является одним из основных фигурантов в подготовке и проведении всех незаконных избирательных процессов на территории аннексированного Крыма.

«Установлено, что гражданин Украины, будучи с 2010 года председателем избирательной комиссии Автономной Республики Крым, согласился возглавить Комиссию Автономной Республики Крым по проведению так называемого «общекрымского референдума»… Таким образом, он обеспечил проведение нелегитимного референдума по отсоединения полуострова от Украины и, как следствие, присоединение его к России», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры АРК, подозреваемый в аннексированном Крыму также обеспечил проведение «выборов» в органы местного самоуправления и законодательных органов в 2014 году, «выборов» в Госдуму России в 2016 году, «выборов» президента России в 2018 году.

По данным из открытых источников, главой подконтрольного России крымского избиркома является Михаил Малышев. Его публичных комментариев по этому подозрению пока нет.

В России и аннексированном ею Крыму 18 марта прошло голосование на выборах президента. Официальный Киев, а также ряд международных организаций и многие страны мира не признают выборов на полуострове.

На выборах в Крыму действующий президент России Владимир Путин получил более 92% голосов избирателей при явке 71,6%. Пресс-секретарь ЕС по иностранным делам Майя Косьянчич 19 марта отметила, что в Евросоюзе считают выборы президента России состоявшимися, за исключением голосования в аннексированных Крыму и Севастополе.

19 марта президент Украины Петр Порошенко назвал «ничтожными» и «неимеющими правовых последствий» результаты голосования, которое Россия провела на полуострове.

«Крым.Реалии»