МИД Украины требует от РФ допустить консула к Сенцову

Министерство иностранных дел Украины требует от России предоставить украинскому консулу доступ к крымчанину, украинскому режиссеру Олегу Сенцову, заключенному в российской тюрьме, заявила 20 марта пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Твиттере.

«В связи с информацией об ухудшении состояния здоровья Олега Сенцова, требуем от России срочно предоставить доступ консула к Олегу», – написала Беца.

16 марта сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила о письме от Сенцова, в котором тот пишет об ухудшении состояния здоровья.

20 марта СМИ распространили неподтвержденную информацию, что в колонии якобы отравили Сенцова. Его адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что не может подтвердить эту информацию и подготовит адвокатский запрос о состоянии здоровья заключенного.

«Крым. Реалии»