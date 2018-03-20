Земля обетованная. Следы коррупционеров ведут в Москву

Удивительным образом получается, что западные политики, которые оказываются жертвами расследований, связанных с собственной финансовой нечистоплотностью, одновременно являются личными друзьями Владимира Путина и сторонниками «конструктивного диалога» с Москвой.

Так было с Сильвио Берлускони, так случилось с Николя Саркози. И, думаю, это — далеко не последняя история, которая иллюстрирует точность этого тезиса.

И это, конечно же, никакое не совпадение. Это проблема части западного политического истеблишмента — отсутствие каких-либо нравственных и политических ценностей, неразборчивость в связях, оголтелый карьеризм. Никто не может назвать Берлускони или Саркози бездарными политиками. Нет, напротив — они талантливые люди, которые тонко чувствовали электоральные настроения и понимали, как получить власть.

Но это властолюбие никогда не сопровождалось элементарным инстинктом государственных деятелей. Именно поэтому роль, которую такие политики играют в принятии принципиальных решений, иногда становится просто зловещей. Самая простая иллюстрация — участие Саркози в урегулировании конфликта России и Грузии. Именно это посредничество помогло тогда фактически уравнять агрессора и жертву, вывести Кремль из-под возможного санкционного удара и расчистить Путину дорогу в Крым. Вот вам и весь Саркози.

При этом нельзя сказать, что такие неразборчивые политики что-то скрывают от публики. Да, финансирование от Каддафи Саркози действительно не афишировал. Но вся его карьера связана с приспособленчеством и предательством. То, как бывший президент Франции обошёлся со своим многолетним покровителем и предшественником Жаком Шираком, видела вся Франция.

Но ничего — проголосовала, не поморщилась. Даже когда репутация Саркози была безнадежно испорчена, когда казалось, что ему нет места в большой политике, он предпринял попытку возвращения — и чуть было не стал кандидатом от правых сил на последних выборах президента страны.

А Берлускони — вернулся и уже собирался назначать кандидата на пост нового премьер-министра Италии. И только успех популистов «высшего уровня» преградил другу Путина дорогу к власти. Почему нужно удивляться, что такие политики постоянно выходят сухими из воды, если их поддерживает общество?

Для нас это тоже хороший урок. Не каждый западный политик, общественный активист или журналист — евангелист Матфей. Статья в ведущей газете, гневный отчёт правозащитной организации, решение президента или премьер-министра уважаемой страны — все это может быть просто банально оплачено любым авторитарным режимом. А поскольку количество таких режимов в мире уменьшается, все дороги в наше время ведут в Москву.

Виталий Портников, «Эспресо TV»