Призрак Кубанской Народной Республики

Накануне выборов Путина в РФ кубанское казачество потряс скандал, связанный с бунтом, к которому сначала призвали активисты Кубанской Народной республики (КуНР), а потом от него открестились. Тогда «Кубанское казачье войско» на портале «Слава Кубани» призвало россиян саботировать президентские выборы в РФ, объявив о поддержке «Кубанской народной республики». Дальше – несколько цитат из обращения.

«Пора остановить кровавую бойню с братским украинским народом. Все должны знать про отношение режима к жителям России, которые обманом, увещеваниями и угрозами были направлены на Украину и в Сирию, которых после смерти хоронят как собак в безымянных могилах. Заявляем о поддержке «Комитету освобождения Кубани» и «Кубанской Народной Республике»! Только полная независимость от «кремля» позволит создать демократическое государство. Призываем братьев-казаков и всех жителей РФ поддержать наш протест против «режима путина»! Хочешь показать, что ты свободный человек – бойкотируй циничный акт под названием «Перевыборы путина на еще один срок».

Одно из сообщений в поддержку независимости Кубани было подписано лично Николаем Козицыным, лидером Международного союза общественных объединений «Всевеликое войско Донское». Он поддержал «Кубанскую народную республику», провозглашенную неизвестными активистами в 2017 году и выссказался за бойкот выборов Путина.

Дальше события разворачивались неожиданно. Пресс-служба Кубанского казачьего войска сообщила, что сайт организации был взломан. Однако сделала это как-то неубедительно, заронив подозрения в искренности своих слов. Сам же Козицын был более прямолинейным, косвенно подтвердив, что проблема не в надуманной хакерской атаке, а в расколе и брожении внутри организаций кубанских казаков. Ведь его гневный пассаж обращен не к внешним хакерам, на которых грешит пресс-служба, на внутренних врагов, расшатывающих государственные устои РФ.

Далее – цитата самого Козицина, или того, кто ее вписал в его заявление. «Удивительно, что в столь тяжёлое время для России и народов, проживающих на территории РФ, находятся подлецы и подонки призывающие к экстремизму, не понимая последствия своих действий. Ведь они могут стать причиной смертей, разрухи и голода. Могут привести к разрушению экономики и нарушению территориальной целостности нашего государства. Казаки ВВД осуждают подобные нечеловеческие призывы и заявляют, что никогда не станут принимать участие в подобных акциях».

Эта пафосно-истеричное заявление позволяет предположить, что опубликованный призыв к казачьему восстанию – не фейк и не происки хакеров. Скорее всего речь идет о расколе в среде кубанских казаков на пропутинское и радикальное крылья. По инсайдерской информации, радикальное крыло, почувствовав восприятие своих взглядов и силу своих позиций в Кубанском казачьем войске, разместило публичные призывы к независимости Кубани от Кремля.

После этого в дело оперативно включилось ФСБ, инициировав хакерскую атаку и написав политически стерильное объяснение пресс-службы. Ключевые его тезисы «вытесаны» феэсбэшным тесаком в следующих словах. «Мы, как и наши предки служили, служим и будем служить Отечеству. Всегда будем поддерживать и региональную власть, и руководство нашей страны. Другого пути у нас нет и быть не может».

Однако другой путь» есть всегда. И Кремль, поклявшись самому себе в верности, проблемы не решил. Заявление кубанских казаков показало болевые точки, которых боится Путин. На них еще сильнее будут давить активисты Кубанской народной республики и «сочувствующие им товарищи». А это значит, что очень скоро Кремль получит усиление политического радикализма на Кубани, что станет благодатной почвой для идей сепаратизма и провозглашения кубанской государственности.

Андрей Воропаев, Liga.net