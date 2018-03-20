СБУ перекрыла канал поставки автомобилей для боевиков «ЛНР»

Сотрудники Службы безопасности и военной прокуратуры Харьковского гарнизона разоблачили схему поставки автомобилей для незаконных вооруженных формирований т.н. «ЛНР».

Об этом сообщил в Фейсбуке спикер СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Так, злоумышленники наладили транзит зарегистрированных в странах Евросоюза автомобилей на временно оккупированные территории Луганской области. Из Харьковской области машины переправляли в Россию, где их забирали представители так называемой «народной милиции ЛНР».

Бойцы спецслужбы задержали двух участников группировки в сервисной зоне международного пункта пропуска «Гоптовка» при попытке вывоза в РФ очередного внедорожника.

Уголовное производство осуществляется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации). Решается вопрос о дополнительной квалификации действий участников группы по другим статьям, объявления им подозрения и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.

СБУ