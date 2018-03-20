Поствыборная Россия. Никакой прогноз не представляется слишком мрачным

Писать про невыборы скучно.

На одном участке в Махачкале группа местных «борцов» напала на наблюдателей, пытавшихся зафиксировать вбросы, а на другом тетенька – член комиссии обошлась без силовой поддержки, аккуратно загрузив урну бюллетенями, и что? Вбрасывали вообще всюду, от Чечни до самых до окраин, прямо под видеокамеры, не ведая сомнений и страхов, и кому это интересно? Кое-где небезуспешно голосовали покойники, тогда как живым порой отказывали в праве выбрать себе президента – будем возмущаться? Сгоняли по стране бюджетных служащих, студентов, солдат – гневно заклеймим позорное явление или вздохнем устало? Ну и, разумеется, карусели успешно крутились – станем это вообще комментировать или не станем?

Комментировать практически нечего.

Система государственного надзора за выборами так отлажена, что без вранья, принуждения и фальсификаций работать не может, даже если хочет. Так что и честная с виду Памфилова, призванная для того, чтобы символизировать конституционное целомудрие власти, бессильна что-либо изменить. На местах ее все равно поправят, желая только добра многонациональному российскому народу и высшему начальству, вот в Махачкале и выходят на арену силачи, а в госпитале имени Бурденко голосуют под наркозом. Все это следует воспринимать без гнева и пристрастия, но с философской отстраненностью от суеты мирской. Вычеркнув из памяти проклятые 90-е с их непредсказуемостью и жесткой политической борьбой между кандидатами различных уровней, включая президентский.

Другая невеселая тема: многомесячная полемика между сторонниками Навального, призывавшего к активному бойкоту невыборов, и другими оппозиционерами, у которых имелись иные планы. Выбрать себе немножко Собчак, совсем чуть-чуть Явлинского либо опустить в урну листок со словом «надоел» и похожими по смыслу словами. По итогам дискуссий проиграли все, и этот момент стоит зафиксировать. Трагическая неспособность политиков демократической направленности договориться между собой – тоже давно не новость, но, кажется, никогда еще удивительная эта сварливость не склоняла к мыслям столь безнадежным. Уже, кажется, до мышей измельчались в диспутах, до статистической погрешности, и все равно им есть о чем поспорить, выясняя отношения и оскорбляя друг друга.

Во времена прежние, куда более оптимистичные, наиболее эффективно раскалывал демократические ряды Григорий Алексеевич. Сегодня по его стопам (точнее, рука об руку с ним, даже если отстраняясь) идут они все – и Навальный с Миловым и Яшиным, и Ксения Собчак, которая против всех. Послевыборная грубоватая дискуссия Анатолия Алексеевича с Ксенией Анатольевной показала, до чего все запущено. Это не значит, что, объединившись, они бы вынесли из Кремля так называемого Путина. Но это значит, что и по завершении непоправимой путинской эпохи, если вдруг доживем, не следует ожидать чудес.

Что же касается победителя президентской гонки, то он был известен как минимум шесть лет назад, когда снова уселся на трон, согнав оттуда верного друга. Небольшую интригу тут создал сам Путин, незадолго до выборов выступивший с посланием, в котором обозначил цель на ближайшие годы: прямое столкновение с Западом. Вплоть до Третьей мировой войны. Баллотируясь на очередной срок, самовыдвиженец со своими силовиками буквально, а не метафорически, как в прошлый раз, предложил соотечественникам умереть под Москвой (и повсюду), голосуя за него. Чтобы все они были «в замазке». Был крохотный шанс, что россияне, как бы сказать, смутятся, пораженные величием цели и объятые ужасом. Хотя бы из чувства самосохранения, беспокоясь за себя, за детей, за внуков.

Однако россияне не смутились и выбрали Путина, чему не следует удивляться. Во-первых, голосовать им больше было не за кого, слишком уж привыкли к Владимиру Владимировичу. Во-вторых, кандидатов им подобрали в массе своей таких, что рядом с ними, орущими в студии, бессменный руководитель выглядел необычайно солидно и привлекательно. В-третьих, все-таки не зря их, избирателей, воспитывали и зомбировали бесконечными победами восемнадцать лет подряд. Это огромный срок. Оттого и ядерная война не стала помехой общенародному выбору. Столько бед с ним пережили – и эту авось переживем.

В таком настроении, как можно предположить, добровольно пришедшие к урнам и согнанные к ним голосовали за национального лидера. А тем, кто, не веря своему счастью, выбирали почему-то других кандидатов, портили бюллетени или оставались дома в праздничный день, еще и помогли. Посредством каруселей, вбросов и прочих фальсификаций. Без них никак нельзя было обойтись – и не обошлось.

На шесть ближайших лет загадывать не будем – бессмысленно. Пережить бы без особых потерь ближайшие месяцы, в ходе которых заручившийся мандатом народного доверия Путин будет проводить свою политику, как внутреннюю, так и внешнюю. Начинается новая эпоха, насыщенная, не побоюсь этих слов, грандиозными событиями, и никакой прогноз ныне не представляется слишком мрачным. Впрочем, оценивать грядущие новости будем по мере их поступления, а пока констатируем непреложный факт: писать про невыборы скучно. До тошноты.

Илья Мильштейн, «Радио Свобода»