Оккупанты обещают открыть Керченский мост уже в мае

Российские оккупационные власти заявляют о планах запустить автомобильное движение по Керченскому мосту уже в мае 2018 года.

В Минтрансе РФ отметили, что запуск движения будет происходить в два этапа.

«На первом этапе – сразу после ввода моста – проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе – в конце 2018 года», — отметили в ведомстве.

При этом оккупанты обещают запустить движение поездов по мосту через Керченский пролив в 2019 году. Грузовой и технологический транспорт строителей железнодорожной части сможет передвигаться по мосту сразу после открытия автодороги.

Напомним, в феврале стало известно, что строителям Керченского моста не удалось состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в море.

«Апостроф»