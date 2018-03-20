ГПУ проводит обыски в компаниях Фирташа

Генеральная прокуратура Украины при оперативной поддержке Нацполиции в понедельник, 19 марта, провела обыски в компаниях, подконтрольных украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Следственные действия прошли в рамках уголовного дела по подозрению в уклонении ряда компаний от уплаты налогов путем использования страхового рынка Украины.

В ГПУ заявляют, что ряд подконтрольных Фирташу предприятий, входящих в бизнес-группу «GROUP DF», среди которых ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ЧАО «Азот», ЧАО «Ривнеазот», ГП «Химик», организовали работу ряда фиктивных компаний. В период с 2015 по 2017 годы эти предприятия, по сведениям ГПУ, заключили договора со страховыми компаниями «Саламандра-Украина», «Дом страхование» и другими компаниями из бизнес-группы «Group DF», поле чего перечислили им фиктивные страховые взносы.

«То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки», — сообщила Сарган.

В ГПУ отмечают, что в дальнейшем эти компании страховали фиктивные кредитные договора и договора купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и «подставных» физических лиц.

«Такие кредиты не планировалось возвращать, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения», — отметила пресс-секретарь генпрокурора.

По словам Сарган, в результате реализации схемы бюджет недополучил налогов на сумму более 500 млн грн.

«ДС»